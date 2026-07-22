STF x Congresso: entenda a 'guerra' entre os poderes

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A relação entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional vive um período de alta tensão, marcado por uma disputa de poder que reflete diretamente na vida dos brasileiros. De um lado, o Legislativo acusa o Judiciário de invadir suas competências ao "legislar" sobre temas sensíveis. Do outro, ministros do STF afirmam que apenas cumprem seu papel de guardiões da Constituição, muitas vezes diante da omissão dos parlamentares.

Este cabo de guerra institucional não é novo — remonta a questões como o marco temporal, em 2023, e a descriminalização do porte de maconha, em 2024 —, mas permanece intenso em 2026. Novos episódios, como o relatório da CPI do Crime Organizado em abril deste ano, que pediu o indiciamento de ministros, mostram que a queda de braço segue gerando instabilidade e incerteza jurídica.

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O que motivou a crise entre os poderes?

A crise é uma disputa sobre os limites da atuação de cada poder. O Congresso alega que o STF extrapola sua função de julgar e passa a criar leis, uma prerrogativa dos deputados e senadores. Já o Supremo argumenta que atua para garantir direitos previstos na Constituição, especialmente quando o Legislativo não delibera sobre o assunto.

Quais são os principais pontos de atrito?

Diversos temas inflamam o debate e servem como combustível para o confronto entre as duas instituições. As decisões e propostas sobre esses assuntos mostram a clara divergência de entendimento sobre os papéis de cada um.

CPI do Crime Organizado: em um dos momentos mais tensos de 2026, o relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou em abril um relatório final que pedia o indiciamento de três ministros do STF (Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes) e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. O texto, no entanto, foi rejeitado pelos próprios integrantes da comissão, por 6 votos a 4, e a CPI encerrou os trabalhos sem um relatório final aprovado. Ainda assim, o episódio elevou a temperatura da crise institucional a um novo patamar.

Marco temporal: em setembro de 2023, o STF derrubou a tese que restringia a demarcação de terras indígenas. Em resposta, ainda em 2023, o Congresso aprovou uma lei tornando o marco temporal válido, mantendo o impasse jurídico sobre o tema.

Descriminalização das drogas: após o STF descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal em 2024, o Congresso reagiu articulando a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga, mantendo o embate.

Foro privilegiado: desde que o STF restringiu em 2018 o alcance do foro especial para deputados e senadores, propostas no Legislativo buscam reverter ou modificar essa decisão, gerando um debate contínuo sobre a proteção a parlamentares.

Limites a decisões monocráticas: congressistas defendem propostas para limitar decisões individuais de ministros do Supremo, exigindo que medidas de grande impacto sejam tomadas apenas pelo plenário da Corte.

Como o conflito afeta a sua vida?

A principal consequência dessa disputa institucional é a insegurança jurídica. Quando uma lei aprovada pelo Congresso é rapidamente questionada ou suspensa pelo Judiciário, cria-se um ambiente de incerteza para cidadãos e empresas, que não sabem qual regra seguir. Além disso, a paralisia decisória em temas cruciais para o desenvolvimento do país pode atrasar investimentos e a implementação de políticas públicas essenciais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.