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Mapa da violência: conheça as 50 cidades mais perigosas do Brasil

Anuário de Segurança Pública revela a lista completa; entenda por que municípios de médio porte, e não as grandes capitais, lideram o ranking

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/07/2026 15:11

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Mapa da violência: conheça as 50 cidades mais perigosas do Brasil
A presença de armas simboliza a violência letal e a insegurança que afetam as cidades brasileiras destacadas no anuário de segurança. crédito: Freepik

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026 revelou um retrato detalhado da violência no país ao listar as 50 cidades mais perigosas. O levantamento tem como base as taxas de mortes violentas intencionais (MVI) por 100 mil habitantes, um indicador que ajuda a entender onde o problema é mais grave.

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A categoria MVI, considerada uma das mais confiáveis para medir a violência letal, engloba mortes violentas intencionais (MVI), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A análise dos dados mostra que a violência se concentra em locais onde o Estado tem menor presença e o crime organizado ocupa mais espaço.

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Ranking das cidades mais perigosas em 2026

O estudo aponta uma forte concentração de municípios das regiões Nordeste e Norte na lista. O dado mais revelador é que muitas dessas cidades não são capitais, o que contraria a percepção de que a violência extrema se limita às grandes metrópoles.

  • Jequié (BA)

  • Santo Antônio de Jesus (BA)

  • Simões Filho (BA)

  • Camaçari (BA)

  • Cabo de Santo Agostinho (PE)

  • Sorriso (MT)

  • Altamira (PA)

  • Macapá (AP)

  • Feira de Santana (BA)

  • Juazeiro (BA)

  • Teixeira de Freitas (BA)

  • Salvador (BA)

  • Mossoró (RN)

  • Ilhéus (BA)

  • Itaituba (PA)

  • Itaguaí (RJ)

  • Queimados (RJ)

  • Luís Eduardo Magalhães (BA)

  • Eunápolis (BA)

  • Santa Rita (PB)

  • Maracanaú (CE)

  • Angra dos Reis (RJ)

  • Manaus (AM)

  • Rio Grande (RS)

  • Alagoinhas (BA)

  • Marabá (PA)

  • Vitória de Santo Antão (PE)

  • Itabaiana (SE)

  • Caucaia (CE)

  • São Lourenço da Mata (PE)

  • Santana (AP)

  • Paragominas (PA)

  • Patos (PB)

  • Paranaguá (PR)

  • Parauapebas (PA)

  • Macaé (RJ)

  • Caxias (MA)

  • Parnaíba (PI)

  • Garanhuns (PE)

  • São Gonçalo do Amarante (RN)

  • Alvorada (RS)

  • Jaboatão dos Guararapes (PE)

  • Duque de Caxias (RJ)

  • Almirante Tamandaré (PR)

  • Castanhal (PA)

  • Campo Largo (PR)

  • Porto Velho (RO)

  • Ji-Paraná (RO)

  • Belford Roxo (RJ)

  • Marituba (PA)

Por que cidades de médio porte lideram o ranking?

Especialistas indicam que municípios de médio porte frequentemente combinam crescimento urbano acelerado, infraestrutura pública insuficiente e a presença de facções criminosas. Desigualdade social, falta de oportunidades e o tráfico de drogas e armas alimentam os conflitos letais.

Em muitos desses locais, o policiamento é fragmentado e as políticas de prevenção não acompanham a expansão populacional. Disputas por território entre grupos criminosos transformam essas cidades em campos de batalha, onde a violência se manifesta de forma cíclica.

Apesar de o Brasil registrar uma queda gradual na taxa nacional de homicídios, a melhora não é uniforme. Em 2024, o país somou 44.127 mortes violentas intencionais. Enquanto capitais avançam com políticas de inteligência, cidades menores enfrentam dificuldades estruturais.

O medo altera rotinas, afasta investimentos e prejudica o desenvolvimento econômico. Para os moradores, a violência deixa de ser notícia e se torna parte do cotidiano. Especialistas afirmam que a solução exige ações integradas de educação, urbanismo, inclusão social e oportunidades de trabalho.

O ranking reforça a urgência de políticas públicas específicas, pensadas para o contexto local. Monitorar dados, fortalecer o policiamento comunitário e investir em prevenção social são passos essenciais para mudar esse cenário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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