Quem indica e como é escolhido um ministro para o Supremo Tribunal Federal

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A escolha de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF) é um processo que envolve diretamente o presidente da República e o Senado Federal. Cabe ao chefe do Executivo a responsabilidade de indicar um nome para preencher a vaga, mas a nomeação só é efetivada após uma rigorosa avaliação e aprovação pelos senadores.

Este procedimento está previsto na Constituição Federal e busca garantir que o ocupante de uma das 11 cadeiras da mais alta corte do país possua as qualificações necessárias para o cargo. A dinâmica de indicação e aprovação é um dos pilares do sistema de freios e contrapesos entre os Poderes Executivo e Legislativo.

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Quem pode ser indicado para ministro do STF?

Para ser indicado a uma vaga no Supremo, o candidato deve ser brasileiro nato, ter mais de 35 e menos de 70 anos de idade, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. A Constituição não exige que o indicado seja um juiz de carreira, permitindo a nomeação de profissionais com diferentes perfis, como advogados, membros do Ministério Público ou professores universitários.

Quais as etapas do processo de escolha?

O rito para a escolha de um novo ministro do STF segue um caminho bem definido, desde a indicação presidencial até a posse. O processo pode levar semanas e envolve uma análise minuciosa do currículo e das posições do indicado. Entenda o passo a passo:

Indicação presidencial: o presidente da República escolhe e anuncia publicamente o nome do seu candidato para a vaga aberta na corte. Sabatina no Senado: o indicado passa por uma arguição pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que geralmente é transmitida ao vivo. Nessa fase, os senadores podem questioná-lo sobre diversos temas. Votação na CCJ: após a sabatina, os membros da comissão votam de forma secreta pela aprovação ou rejeição do nome. Se aprovado, o processo avança para a próxima etapa. Aprovação no plenário: a indicação é submetida a uma nova votação secreta, desta vez no plenário principal do Senado. Para ser aprovado, o candidato precisa do voto favorável da maioria absoluta dos senadores, o que corresponde a, no mínimo, 41 votos. Nomeação e posse: com o aval do Senado, o presidente da República oficializa a nomeação por meio de decreto publicado no "Diário Oficial da União". Em seguida, o novo ministro toma posse em cerimônia no STF.

Qual o tempo de mandato de um ministro do Supremo?

O mandato de um ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício, o que significa que ele permanece no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos de idade. O ministro também pode deixar o posto por renúncia ou em caso de impeachment, um processo raro e complexo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.