Como um juiz da Corte Suprema dos EUA é escolhido? Entenda o processo

Quando uma vaga se abre na Suprema Corte dos Estados Unidos, um processo político de alto impacto é acionado. Cabe ao presidente em exercício indicar um nome para o cargo, que é vitalício. Essa escolha pode definir o rumo de decisões cruciais sobre direitos e leis no país por décadas, tornando cada nomeação um evento acompanhado de perto por toda a nação.

A Constituição americana não estabelece critérios de idade, formação ou experiência para o cargo, nem mesmo o número de juízes que compõem o tribunal — fixado em nove por lei desde 1869. No entanto, a tradição consolidou a escolha de juristas experientes, geralmente juízes de tribunais federais de apelação, advogados de destaque ou acadêmicos renomados. A seleção presidencial envolve uma análise rigorosa do histórico profissional e das posições jurídicas do candidato.

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O caminho até a aprovação

Após o anúncio do presidente, a indicação segue para o Senado, que tem a função constitucional de aconselhar e consentir. O processo legislativo começa no Comitê Judiciário do Senado, responsável por uma investigação detalhada sobre a vida e a carreira do indicado. Essa fase inclui as famosas sabatinas públicas, transmitidas ao vivo.

Nessas audiências, os senadores questionam o candidato sobre suas interpretações da Constituição, opiniões em casos anteriores e filosofia jurídica. O objetivo é avaliar a competência e o temperamento do indicado para ocupar uma das nove cadeiras do tribunal mais poderoso do país. O escrutínio é intenso e pode durar vários dias.

Concluídas as sabatinas, o comitê vota para recomendar ou não a aprovação do nome ao plenário do Senado. A decisão final ocorre com a votação de todos os 100 senadores. Para a confirmação, é necessária uma maioria simples (51 votos), regra consolidada após uma mudança regimental em 2017 que eliminou a possibilidade de obstrução por parte da minoria. Se confirmado, o indicado presta juramento e assume o cargo.

Por que a indicação é tão importante?

O principal fator é a vitaliciedade. Um juiz da Suprema Corte serve até a aposentadoria, renúncia ou remoção por impeachment, um processo extremamente raro. Isso significa que a influência de um único magistrado pode se estender por várias gerações e governos diferentes.

Uma única mudança na composição do tribunal, formado por nove juízes, pode alterar o equilíbrio ideológico, que historicamente se divide entre alas conservadoras e progressistas. As decisões da Corte impactam diretamente a vida dos americanos em temas como direito ao aborto, posse de armas, regras eleitorais, liberdade de expressão e regulação ambiental.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.