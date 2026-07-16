Mulher é presa ao tentar levar maconha para detento
A visitante tentava entrar com 142 gramas de maconha escondidas na região pélvica
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Uma mulher foi presa em flagrante nessa terça-feira (15/7) ao tentar entrar com entorpecentes no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). A apreensão foi realizada por agentes do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) durante os procedimentos de revista rotineiros.
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A visitante tentava entrar com 142 gramas de maconha escondidas na região pélvica. A droga foi identificada pelo scanner corporal do Instituto Penal Vicente Piragibe durante o procedimento de revista.
Questionada pelos policiais penais, a mulher confessou que levaria o entorpecente para um detento da unidade. Ela foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), autuada por tráfico de drogas e aguarda transferência para uma unidade prisional feminina.
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Monitoramento constante no sistema prisional
A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) destacou que o uso de scanners corporais é fundamental para impedir a entrada de objetos e substâncias ilícitas nas unidades prisionais.
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Segundo o órgão, as revistas eletrônicas e a fiscalização permanente em Gericinó fazem parte da estratégia para reforçar a segurança e combater o tráfico de drogas dentro do sistema penitenciário.