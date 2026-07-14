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HOMICÍDIO

Polícia prende suspeito de envolvimento na morte do professor de MMA Diego Braga

Suspeito foi localizado durante ação conjunta contra facção na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
14/07/2026 19:29

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Polícia prende suspeito de envolvimento na morte do professor de MMA Diego Braga
Polícia prende suspeito de envolvimento na morte do professor de MMA Diego Braga crédito: Tupi

Um homem apontado como envolvido na morte do professor de MMA Diego Braga Alves foi preso pela Polícia Civil desta terça-feira (14/7). A ação ocorreu na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como parte de um esforço integrado das forças de segurança para desarticular grupos criminosos na região.

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O homicídio do lutador foi registrado em janeiro de 2024. Na época, Diego Braga subiu o Morro do Banco na tentativa de recuperar uma motocicleta que havia sido furtada horas antes na Muzema. As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) permitiram identificar o suspeito, que foi localizado pelos agentes na Rua Professora Alba de Alencar.

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A prisão ocorreu durante a Operação Contenção, que mira a cúpula do Comando Vermelho. Até o momento, a ofensiva já resultou em 20 presos e desarticulou uma central clandestina de TV e internet mantida pela facção.

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Durante a ação, policiais apreenderam seis fuzis, drogas, 12 celulares e rádios comunicadores. Segundo a Polícia Civil, a operação busca enfraquecer a estrutura financeira e logística do grupo criminoso e combater o roubo de veículos na Zona Oeste.

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