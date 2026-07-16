Quem é Nelson Wilians, advogado dos famosos alvo de operação da PF

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Nelson Wilians é o fundador do Nelson Wilians Advogados (NWA), um dos maiores escritórios de advocacia empresarial da América Latina, conhecido por representar celebridades, bilionários e grandes corporações. Seu nome ganhou as manchetes policiais ao se tornar alvo da Operação Distrato, deflagrada pela Polícia Federal.

Com mais de 1,4 milhão de seguidores em redes sociais, Wilians mantém um alto perfil público. A investigação, no entanto, adiciona um novo e complexo capítulo à sua trajetória, até então frequentemente apresentada como um caso de sucesso no setor jurídico.

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Operação Distrato: as investigações em curso

A Operação Distrato investiga um suposto esquema de comercialização fraudulenta de créditos de ICMS, que teria envolvido 752 empresas e cerca de R$ 3,8 bilhões em créditos tributários irregulares. Em 15 de julho de 2026, foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Paraná, incluindo endereços ligados ao advogado e à sua esposa e sócia, Anne Wilians.

A trajetória de Nelson Wilians

Nascido em Cianorte, no Paraná, e criado em Bauru, no interior de São Paulo, Nelson Wilians fundou seu escritório em 1999 com uma proposta de atendimento jurídico abrangente. A estratégia de expansão foi focada em estabelecer filiais em todas as capitais brasileiras para oferecer um serviço padronizado e próximo aos clientes em diferentes regiões do país.

O crescimento do escritório acompanhou o desenvolvimento de setores importantes da economia brasileira. A banca se especializou em direito empresarial, atendendo demandas de grandes empresas em áreas como tributária, trabalhista e cível.

Quais são os principais clientes e casos?

A notoriedade do advogado está diretamente ligada aos clientes de grande projeção pública que ele e sua equipe defendem. Embora muitos casos corram sob sigilo, a atuação do escritório em diversas frentes é conhecida. Os principais tipos de causas de repercussão incluem:

Celebridades e influenciadores digitais : defesa em casos envolvendo direito de imagem, quebra de contratos, calúnia, difamação e outras disputas cíveis.

Grandes empresários e bilionários: atuação em disputas societárias, planejamento sucessório, blindagem patrimonial e negociações de fusões e aquisições.

Corporações nacionais e multinacionais : representação em litígios estratégicos e consultoria jurídica para setores como agronegócio, varejo, indústria e serviços.

Figuras públicas: assessoria em questões relacionadas ao direito público e eleitoral, além de defesa em processos de grande visibilidade.

Como funciona o escritório Nelson Wilians Advogados?

O escritório Nelson Wilians Advogados opera no modelo "full service", oferecendo soluções jurídicas em praticamente todas as áreas do direito. Sua estrutura é capilarizada, com unidades em todas as capitais brasileiras e filiais internacionais. Segundo dados da própria firma, ela conta com aproximadamente 1.100 advogados associados e mais de 657 mil processos ativos. Esse formato de atuação, que combina a presença física em múltiplos locais com a especialização em diversas áreas, posicionou o NWA entre as maiores bancas do mercado jurídico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.