Assine
overlay
Início Nacional

Investigado no escândalo do INSS, ‘advogado ostentação’ defende alvo no caso Master

Nelson Wilians, que já foi alvo de mandados de busca nas investigações sobre o INSS, é advogado de alvo da Operação Compliance Zero

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
19/12/2025 06:07

compartilhe

SIGA
x
Investigado no escândalo do INSS, ‘advogado ostentação’ defende alvo no caso Master
Investigado no escândalo do INSS, ‘advogado ostentação’ defende alvo no caso Master crédito: Platobr Nacional

Investigado no âmbito do esquema de descontos indevidos em aposentadorias do INSS, o advogado Nelson Wilians está relacionado a outro escândalo corrente no país: o do Banco Master. Nesse caso, não como investigado, mas como advogado de um dos alvos das apurações da Polícia Federal.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conhecido como “advogado ostentação”, em razão do perfil extravagante exibido nas redes sociais, Wilians representa Allan da Silva Machado, um dos alvos da Operação Compliance Zero, que prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro em novembro. A procuração ao advogado foi assinada por Machado no mesmo dia da ação da PF, 18 de novembro.

Nessa quinta-feira, 17, Nelson Wilians e outros seis advogados do seu escritório enviaram ao STF, em nome de Allan Machado, um pedido por informações sobre o número do processo da investigação do caso Master no Supremo.

Nas apurações sobre o escândalo do INSS, Wilians foi alvo de mandados de busca e apreensão em setembro, autorizados por André Mendonça no STF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou R$ 4,3 bilhões em transações financeiras atípicas do escritório do advogado entre 2019 e 2024. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também em setembro, Nelson Wilians foi convocado e teve que comparecer à CPI mista do INSS, mas não prestou compromisso em dizer a verdade e não respondeu à maioria das perguntas dos parlamentares. Ele nega participação nas fraudes. 

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay