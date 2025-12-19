Investigado no escândalo do INSS, ‘advogado ostentação’ defende alvo no caso Master
Nelson Wilians, que já foi alvo de mandados de busca nas investigações sobre o INSS, é advogado de alvo da Operação Compliance Zero
compartilheSIGA
Investigado no âmbito do esquema de descontos indevidos em aposentadorias do INSS, o advogado Nelson Wilians está relacionado a outro escândalo corrente no país: o do Banco Master. Nesse caso, não como investigado, mas como advogado de um dos alvos das apurações da Polícia Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conhecido como “advogado ostentação”, em razão do perfil extravagante exibido nas redes sociais, Wilians representa Allan da Silva Machado, um dos alvos da Operação Compliance Zero, que prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro em novembro. A procuração ao advogado foi assinada por Machado no mesmo dia da ação da PF, 18 de novembro.
Nessa quinta-feira, 17, Nelson Wilians e outros seis advogados do seu escritório enviaram ao STF, em nome de Allan Machado, um pedido por informações sobre o número do processo da investigação do caso Master no Supremo.
Nas apurações sobre o escândalo do INSS, Wilians foi alvo de mandados de busca e apreensão em setembro, autorizados por André Mendonça no STF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou R$ 4,3 bilhões em transações financeiras atípicas do escritório do advogado entre 2019 e 2024.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Também em setembro, Nelson Wilians foi convocado e teve que comparecer à CPI mista do INSS, mas não prestou compromisso em dizer a verdade e não respondeu à maioria das perguntas dos parlamentares. Ele nega participação nas fraudes.