Quem é Camilo Santana, líder do PT no Senado e ex-ministro da Educação

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O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, ganhou os holofotes do cenário político nacional por seu papel como um dos principais articuladores do governo federal. Sua posição em debates estratégicos, como a formação de alianças para as eleições, reforça sua influência no Partido dos Trabalhadores (PT).

Com uma trajetória marcada pela capacidade de diálogo e por resultados eleitorais expressivos no Ceará, seu estado natal, Santana se consolidou como uma voz moderada e pragmática dentro do partido. Sua influência cresce à medida que ele atua como uma ponte entre diferentes alas do PT e partidos aliados.

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Quem é Camilo Santana?

Camilo Santana é um político filiado ao PT, senador pelo Ceará e ex-ministro da Educação. Foi ministro da Educação entre janeiro de 2023 e abril de 2026, quando deixou o cargo para retornar ao Senado Federal e se dedicar às articulações políticas para as eleições de 2026. Engenheiro agrônomo de formação, ele construiu uma sólida carreira política em seu estado natal, onde foi governador por dois mandatos consecutivos com altos índices de aprovação.

Qual a trajetória política de Camilo Santana?

Sua carreira pública começou bem antes do governo estadual, passando por cargos estratégicos que lhe deram ampla experiência em gestão. Sua ascensão foi consistente e baseada em votações expressivas, o que fortaleceu seu capital político dentro e fora do Ceará.

Secretarias Estaduais: Atuou como secretário do Desenvolvimento Agrário e, posteriormente, secretário das Cidades durante o governo de Cid Gomes.

Deputado Estadual: Em 2010, foi o deputado estadual mais votado do Ceará, com mais de 130 mil votos.

Governador do Ceará: Foi eleito governador em 2014, em segundo turno, contra Eunício Oliveira, e reeleito em 2018 já no primeiro turno, com a maior votação proporcional do país naquele pleito.

Senador da República: Nas eleições de 2022, foi eleito senador com a maior votação da história do Ceará, alcançando quase 70% dos votos válidos.

Ministro da Educação: Licenciou-se do mandato no Senado Federal para assumir o Ministério da Educação em janeiro de 2023, permanecendo no cargo até abril de 2026. Retornou ao Senado em seguida e, em julho de 2026, assumiu a liderança do PT no Senado.

Por que Camilo Santana é considerado um articulador-chave?

A força política de Camilo Santana vem de sua habilidade de construir alianças e de seu perfil de gestor com foco em resultados. No Ceará, ele governou com uma ampla coalizão partidária, o que lhe rendeu a fama de político pragmático e habilidoso na negociação.

No governo federal, ele utiliza essa experiência para mediar discussões importantes e alinhar estratégias. Sua visão é considerada fundamental para as decisões do PT em cenários eleitorais complexos, onde frequentemente defende a construção de alianças amplas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.