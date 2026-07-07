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O desejo de Camilo Santana

Se puder escolher, o ex-ministro da Educação vai preferir preservar capital político de olho na sucessão presidencial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/07/2026 09:04

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O desejo de Camilo Santana
O desejo de Camilo Santana crédito: Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

No Ceará, ainda há quem aposte na possibilidade de o PT substituir o governador Elmano de Freitas por Camilo Santana na disputa contra o ex-aliado Ciro Gomes.

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Mas Camilo tem outro desejo: ficar quietinho, torcer (sem contar para ninguém) pela derrota de Fernando Haddad em São Paulo e ser ungido o sucessor de Lula no cenário nacional.

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