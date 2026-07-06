De Romário a Popó: relembre atletas que se aventuraram na política

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A migração de ídolos do esporte para a política é um movimento comum no cenário brasileiro. Nomes como o ex-jogador Romário e o ex-boxeador Acelino 'Popó' Freitas são exemplos conhecidos de atletas que trocaram as arenas e os campos pelas urnas. Essa transição aproveita a popularidade construída durante anos de carreira, que frequentemente se converte em votos. Com as eleições de 2026 se aproximando, a expectativa é que novos nomes do esporte testem sua popularidade no cenário político.

Como foi a carreira política de Romário?

Eleito senador pelo Rio de Janeiro em 2014 e reeleito em 2022, Romário de Souza Faria está em seu segundo mandato no Senado Federal, que se estende até o início de 2031. Sua atuação é marcada principalmente pela defesa de pautas ligadas ao esporte e aos direitos de pessoas com deficiência, causa que abraçou publicamente.

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Antes de chegar ao Senado, o tetracampeão mundial de 1994 foi eleito deputado federal em 2010 com uma votação expressiva. Filiado ao PL, Romário se consolidou como uma figura de peso na política fluminense, participando ativamente de debates e comissões importantes.

Qual a trajetória de Popó na política?

Acelino 'Popó' Freitas teve uma passagem mais curta pela política. O tetracampeão mundial de boxe foi eleito deputado federal pela Bahia em 2010. Durante seu mandato na Câmara dos Deputados, ele integrou comissões relacionadas ao esporte, buscando levar sua experiência das arenas para o legislativo.

No entanto, ao final do mandato de quatro anos, Popó optou por não tentar a reeleição em 2014, há mais de uma década. O ex-boxeador alegou dificuldades de adaptação ao ambiente político e decidiu encerrar sua jornada em Brasília para se dedicar a projetos pessoais e ao esporte.

Quais outros atletas já tentaram a vida pública?

Além de Romário e Popó, diversos outros ícones do esporte brasileiro se aventuraram na política, com resultados variados nas urnas. A lista de atletas que buscaram ou conquistaram mandatos é extensa e inclui nomes de diferentes modalidades.

Bebeto: Parceiro de Romário no ataque da Seleção Brasileira em 1994, foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro por três mandatos consecutivos, mas não conseguiu se reeleger nas eleições de 2022, há quatro anos.

Leila Barros (Leila do Vôlei): Ex-jogadora da seleção de vôlei, construiu uma carreira política de sucesso e cumpre mandato como senadora pelo Distrito Federal, com o término previsto para o início de 2027.

Vampeta: O ex-volante pentacampeão mundial em 2002 tentou se eleger deputado federal por São Paulo, mas não obteve votos suficientes para garantir uma cadeira.

João Derly: O bicampeão mundial de judô foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, cumprindo um mandato entre 2015 e 2019, encerrado há mais de sete anos.

Maurren Maggi: Medalhista de ouro no salto em distância nas Olimpíadas de 2008, foi candidata ao Senado por São Paulo em 2018, mas não se elegeu. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.