Mega-Sena acumula e vai a R$ 38 milhões; 9 mineiros acertam cinco números

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3027, sorteadas na noite deste sábado (4/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Nove apostas de Minas Gerais bateram na trave ao acertar cinco números. O valor estimado para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (7/7), às 21h, é de R$ 38 milhões.

Os números sorteados foram: 06 – 15 – 16 – 24 – 34 – 47.

Das 44 apostas ganhadoras das cinco dezenas, nove são de Minas e todas eram simples – Belo Horizonte (4), Cataguases, Lavras, Uberaba e Uberlândia (2) – e cada uma receberá R$ 45.413,55.

Quem pretende tentar a sorte precisa acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Quina

Outra loteria que acumulou foi a Quina 7057. Com o resultado, o prêmio estimado agora é de R$ 6,2 milhões. O sorteio acontece na segunda-feira (6/7).

Os números sorteados foram: 34 – 38 – 47 – 63 – 75.

Quarenta apostas acertaram quatro números, sendo seis de Minas Gerais – Belo Horizonte, Coqueiral, Coronel Fabriciano, Extrema, Patrocínio e Rio Pardo de Minas – e cada uma receberá R$ 10.897,72.

Para a Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.