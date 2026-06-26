Checagem de motoristas de app é segura? Entenda o debate

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A prisão de um motorista de aplicativo de motocicleta, ocorrida nesta quinta(25), suspeito pela morte de uma jovem a caminho de um jogo da Copa do Mundo, reacendeu um debate crucial sobre a segurança dos passageiros. O episódio levanta dúvidas sobre a eficácia da checagem de antecedentes realizada pelas plataformas e expõe as vulnerabilidades de um sistema usado diariamente por milhões de brasileiros.

As empresas do setor, como Uber e 99, afirmam realizar uma verificação dos motoristas parceiros antes de liberá-los para operar. O processo, segundo as plataformas, geralmente inclui a análise de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a consulta de antecedentes criminais em bases de dados públicas. Em alguns casos, pode ser exigido que a CNH contenha a observação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR).

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Essa análise busca por registros de crimes graves, como homicídio, estupro e roubo. O objetivo é criar um filtro inicial para impedir que pessoas com histórico de violência façam parte da plataforma. Contudo, essa verificação possui limitações importantes que geram preocupação.

Quais são as principais falhas no sistema?

A principal crítica ao modelo atual é que a checagem funciona como uma fotografia do momento da inscrição. Um motorista pode ser aprovado sem antecedentes e cometer um crime posteriormente, permanecendo ativo no aplicativo até que uma nova verificação seja feita, o que nem sempre ocorre com a frequência necessária.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de fraudes. Criminosos podem usar documentos de terceiros para criar contas falsas, burlando a verificação inicial. Embora as empresas utilizem tecnologias como o reconhecimento facial para confirmar a identidade do motorista antes das viagens, o sistema não é infalível e pode ser enganado.

A profundidade da análise também é questionada. Processos em andamento ou crimes considerados de menor potencial ofensivo podem não ser incluídos na varredura, deixando passar indivíduos com um histórico problemático que, embora não condenados, representam um risco.

Como aumentar a segurança?

Verifique os dados: Antes de embarcar, sempre confira se a foto do motorista, o modelo e a placa do veículo correspondem às informações exibidas no aplicativo.

Compartilhe sua rota: Use a função nativa do aplicativo para compartilhar sua viagem em tempo real com amigos ou familiares.

Não aceite desvios: Desconfie de alterações de rota inesperadas e não solicitadas pelo aplicativo de navegação.

Use as ferramentas de segurança: Familiarize-se com os recursos da plataforma, como o botão de emergência para acionar a polícia, e não hesite em usá-los se sentir qualquer desconforto ou perigo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.