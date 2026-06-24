Mercado ilegal de luxo: destino de joias, relógios e obras de arte roubados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Assaltos de grande repercussão, que resultam no roubo de milhões em joias e relógios, lançam luz sobre uma questão complexa: para onde vão os artigos de luxo subtraídos? A resposta revela um mercado clandestino sofisticado, com rotas bem definidas que dificultam a recuperação dos bens e a punição dos envolvidos.

Imediatamente após o roubo, o primeiro passo dos criminosos é fazer os itens "esfriarem". Isso significa escondê-los por um período, que pode variar de semanas a meses, até que a atenção da mídia e o foco inicial das investigações diminuam. Durante essa fase, as peças mais valiosas são frequentemente alteradas para dificultar a identificação.

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Um método comum é a desmontagem. Pedras preciosas são removidas de suas armações originais, como anéis e colares, para serem vendidas separadamente. O ouro e outros metais nobres são derretidos e transformados em barras, perdendo completamente suas características originais. Relógios de luxo podem ter seus números de série raspados, um processo que diminui seu valor, mas facilita a venda no mercado paralelo.

As rotas do mercado ilegal

Após essa etapa inicial, os bens seguem por caminhos distintos, dependendo do seu valor e tipo. Itens de menor valor ou que são facilmente vendidos, como joias de ouro sem pedras raras, geralmente alimentam o mercado local. Eles são repassados a receptadores menores, que os revendem em lojas de penhores, joalherias de fachada ou diretamente a clientes que buscam preços abaixo do mercado.

Já as peças mais exclusivas, como relógios de edição limitada, joias com diamantes de alta qualidade e obras de arte, costumam entrar em redes internacionais de receptação. Esses itens são contrabandeados para fora do país e vendidos em leilões clandestinos ou a colecionadores particulares na Europa, Ásia e Oriente Médio. Esses compradores sabem da origem ilícita dos produtos, mas contam com o sigilo para não serem descobertos.

No caso específico de obras de arte, o destino é ainda mais restrito. Muitas vezes, são roubadas por encomenda para colecionadores que desejam possuir uma peça específica e não se importam com sua procedência. Essas obras raramente voltam a circular publicamente, ficando escondidas em coleções particulares por décadas.

A recuperação desses bens é extremamente difícil. A combinação de rápida dispersão, alteração das características originais e a natureza global e clandestina das redes de compradores torna a chance de as vítimas reaverem seus bens muito baixa, transformando cada item recuperado em uma rara exceção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.