Lavagem de dinheiro: como funcionam os esquemas mais comuns

Investigações sobre lavagem de dinheiro ganham destaque no noticiário e levantam uma dúvida comum: como criminosos conseguem disfarçar a origem de recursos ilegais? O processo, conhecido como lavagem ou ocultação de capitais, consiste em uma série de operações para dar aparência lícita a dinheiro vindo de atividades como corrupção, tráfico ou fraudes. No Brasil, o crime é definido pela Lei nº 9.613/1998 e prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos.

A lógica é transformar o dinheiro “sujo” em capital com origem aparentemente legítima, permitindo que ele seja usado livremente sem levantar suspeitas das autoridades. Para isso, os criminosos exploram brechas no sistema financeiro e em setores econômicos menos fiscalizados.

Leia Mais

As três fases do crime

O esquema geralmente se divide em três etapas interdependentes para mascarar a origem dos valores e integrá-los à economia formal.

1. Colocação

Nesta primeira fase, o dinheiro ilícito é inserido no sistema financeiro. A tática mais comum é fracionar grandes quantias em depósitos menores para não chamar a atenção das autoridades. É uma etapa de alto risco, pois as transações podem ser mais facilmente detectadas.

2. Ocultação (ou Estratificação)

Em seguida, são realizadas múltiplas transações financeiras complexas, como transferências entre contas nacionais e internacionais, para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. O objetivo é criar uma trilha de papel confusa e quebrar a ligação do dinheiro com a atividade criminosa.

3. Integração

Por fim, o dinheiro retorna à economia com aparência legal, sendo utilizado na compra de imóveis, carros de luxo, empresas ou outros investimentos. Neste ponto, o capital já está “limpo” e misturado aos ativos legais do criminoso.

Esquemas mais utilizados

As estratégias para lavar dinheiro são variadas e podem envolver desde negócios simples até estruturas societárias complexas.

Empresas de fachada

A criação de empresas de fachada é uma tática clássica. Negócios que movimentam muito dinheiro em espécie, como restaurantes, postos de gasolina ou estacionamentos, são ideais para misturar o capital ilícito com a receita legítima, tornando a separação quase impossível.

Mercado imobiliário e bens de luxo

A compra e venda de imóveis permite disfarçar grandes volumes de dinheiro. Itens como obras de arte, joias e carros de coleção também são usados por terem valor subjetivo e serem fáceis de transportar, facilitando a ocultação dos valores reais.

Fracionamento (Smurfing)

Este método consiste em dividir grandes quantias em depósitos menores, abaixo do limite que exige comunicação obrigatória aos órgãos de controle financeiro. Várias pessoas, conhecidas como “laranjas”, podem ser usadas para fazer os depósitos em diferentes agências.

Paraísos fiscais

Transferir recursos para contas em paraísos fiscais — países com leis de sigilo bancário rigorosas e baixa tributação — é outra estratégia comum. O dinheiro é enviado para fora do país por meio de empresas offshore, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.