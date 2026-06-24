Quina de São João: saiba quais números nunca foram sorteados

A Quina de São João 2026 promete agitar os apostadores com um prêmio estimado em R$ 260 milhões, mas a história do concurso especial revela algumas curiosidades. Em 15 edições realizadas, 33 dezenas nunca foram sorteadas.

O sorteio, marcado para o domingo (28/6), já se destaca pela premiação recorde oferecida desde a criação do concurso em 2011. A edição de 2026 estabeleceu um marco histórico antes mesmo da realização do sorteio, o prêmio de R$ 260 milhões é o maior já anunciado pela Quina de São João.

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Na primeira edição, em 2011, o prêmio distribuído foi de aproximadamente R$ 67 milhões, o que representa um crescimento de quase quatro vezes em 14 anos.

Este valor, no entanto, ainda pode aumentar. Uma parte da arrecadação dos dias que antecedem o concurso é direcionada ao prêmio principal. Como o volume de apostas costuma crescer na reta final, a cifra final pode superar a estimativa inicial da Caixa.

Quais dezenas nunca foram sorteadas na Quina de São João

Após 15 sorteios, realizados entre 2011 e 2025, dezenas específicas continuam sem aparecer nos resultados da Quina de São João.

Com base nos resultados divulgados, os números que nunca saíram são: 08, 09, 10, 11, 16, 18, 24, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 62, 65, 66, 72, 73, 74, 76 e 77.

Por outro lado, algumas dezenas se destacam pela frequência. Os números 14, 15, 17, 26, 28, 55, 70 e 79 estão entre os mais sorteados na história da modalidade especial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria