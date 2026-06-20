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Quadro de saúde de Raoni é grave, mas estável, diz Hospital São Paulo

O cacique Raoni Metukire tem 94 anos e está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Paulo, na capital paulista

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Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
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Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Repórter
20/06/2026 09:46 - atualizado em 20/06/2026 09:47

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Cacique Raoni está internado desde o último domingo
Cacique Raoni está internado desde o último domingo crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

O Hospital São Paulo divulgou na noite dessa sexta-feira (19) boletim médico atualizado sobre as condições de saúde do cacique Raoni Metukire, 94 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva em estado grave, porém estável.

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O cacique apresenta quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa e é tratado com antibioticoterapia e tratamento de suporte clínico. Apesar disso, ele respira espontaneamente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico, e recebe alimentação por meio de nutrição parenteral, que é administrada por via intravenosa.

Raoni foi transferido, às 11h30 dessa sexta-feira (19), do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso, para a unidade hospitalar da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

"O plano terapêutico atual prevê monitorização contínua e realização de exames para investigação diagnóstica. Uma nova atualização com o estado de saúde do paciente será emitida amanhã, 20 de junho, no período da tarde", informou a assessoria do Hospital.

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Em São Paulo, o acompanhamento do quadro de saúde de Raoni será conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação com as equipes médicas do Hospital e Maternidade Dois Pinheiro. 

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