Cacique Raoni recebe alta após vários dias hospitalizado

O cacique Raoni Metuktire, líder indígena e defensor da Amazônia reconhecido globalmente, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (21), após vários dias internado por problemas respiratórios, informou o centro médico que o atendia.

O nonagenário deixou o Hospital Dois Pinheiros, na cidade de Sinop, estado do Mato Grosso, após uma "evolução clínica satisfatória", segundo um comunicado.

Raoni deixou o centro "em condição estável" e foi levado em um voo assistido para sua aldeia na terra indígena Capoto/Jarina, também no Mato Grosso, acompanhado por um familiar e com apoio da equipe médica.

O líder do povo kayapó realizou viagens por todo o planeta para defender a floresta amazônica e as comunidades tradicionais diante de chefes de Estado, papas e monarcas.

Raoni, cuja data exata de nascimento é desconhecida, havia sido internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) no último sábado. No início do mês, ele havia passado cinco dias no mesmo hospital e foi tratado de uma hérnia.

Diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos, seguirá agora com acompanhamento clínico domiciliar.

O cacique segue ativo, embora visivelmente debilitado nos últimos meses. Em abril, participou do Acampamento Terra Livre, a maior reunião anual de povos indígenas em Brasília.

Raoni ganhou notoriedade na década de 1970, quando militava contra uma rodovia transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Percorreu vários países com sua luta pela primeira vez em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia.

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