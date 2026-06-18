Jogo da Seleção faz Caixa adiar sorteio das loterias desta sexta-feira

Logo após o sorteio da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (18/6), os apresentadores Telma Emerick e Pereira Júnior anunciaram que, por conta do jogo da Seleção Brasileira, que enfrentará a equipe do Haiti, nesta sexta-feira (19/6), às 21h30, os sorteios da Lotofácil 3715, Lotomania 2939, Dupla Sena 2972 e Super Sete 862 serão realizados no sábado (20/6), às 8h30.

Eles explicaram ainda que o sorteio das loterias que acontecem na noite de sábado – Mega-Sena 3021, Lotofácil 3716, Timemania 2406, Dia de Sorte 1228 e a +Milionária 365 – será feito normalmente, às 21h. Vale ressaltar que a Mega-Sena 3020 acumulou nesta quinta-feira e o prêmio estimado é de R$ 42 milhões. A +Milionária também está com a premiação alta, com valor estimado em R$ 65 milhões.

"Todo mundo prestando atenção nessa passagem: amanhã (sexta-feira) não haverá sorteio", começou Pereira Jr. Em tom descontraído, Telma Emerick perguntou em seguida: "Como assim?". "Amanhã, sexta-feira, tem jogo do Brasil (...)", respondeu o apresentador. "E a gente também quer assistir", completou Telma.

Com a mudança, as apostas podem ser feitas até as 8h deste sábado.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.