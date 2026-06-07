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Dono de marca de surfwear morre aos 59 anos

Empresário era dono da Greenish Surfboards, uma das mais tradicionais marcas de surfwear do Nordeste

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
07/06/2026 11:27 - atualizado em 07/06/2026 11:27

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Morre o empresário cearense Petrônio Tavares, criador da Greenish.
Morre o empresário cearense Petrônio Tavares, criador da Greenish. crédito: Redes sociais/Greenish/Reprodução

O empresário cearense Petrônio Tavares, aos 59 anos, fundador da Greenish Surfboards, uma das mais tradicionais marcas de surfwear do Nordeste, morreu na última sexta-feira (5/6). A morte foi confirmada pela empresa.

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O empreendedor surfava no México quando a ocorrência foi registrada. No entanto, até a publicação desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Petrônio Tavares, nosso fundador. Mais do que idealizador de uma marca, Petrônio foi uma fonte constante de inspiração. Sua visão, sua paixão pelo que fazia e a forma como conduziu sua trajetória deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, disse a nota publicada pela Greenish. 

O empresário nasceu em Aurora, município no Cariri do Ceará, e fundou a marca de surfwear em 1992, em parceria com o irmão, Rubens Tavares. O projeto nasceu da paixão dos dois pelo surfe e pelo estilo de vida ligado ao mar, tornando-se ao longo dos anos uma referência no segmento de moda surfwear na região. 

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“Seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas”, continuou a empresa. 

Em nota, a Federação de Surf do Estado do Ceará também lamentou a morte. “Petrônio dedicou sua vida ao surf, inspirando atletas, funcionários, amigos e admiradores. Partiu no lugar onde sempre foi mais feliz: o mar, onde tudo fazia sentido para ele”, disse a entidade.

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“Neste momento de dor, prestamos nossa homenagem e solidariedade à sua família, amigos e a toda comunidade do surf. Que Deus o receba com altas ondas lá no céu e conforte o coração de todos que sentem sua partida. A Federação de Surf do Estado do Ceará está de luto”, complementou.

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