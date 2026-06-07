Dono de marca de surfwear morre aos 59 anos

O empresário cearense Petrônio Tavares, aos 59 anos, fundador da Greenish Surfboards, uma das mais tradicionais marcas de surfwear do Nordeste, morreu na última sexta-feira (5/6). A morte foi confirmada pela empresa.

O empreendedor surfava no México quando a ocorrência foi registrada. No entanto, até a publicação desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Petrônio Tavares, nosso fundador. Mais do que idealizador de uma marca, Petrônio foi uma fonte constante de inspiração. Sua visão, sua paixão pelo que fazia e a forma como conduziu sua trajetória deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, disse a nota publicada pela Greenish.

O empresário nasceu em Aurora, município no Cariri do Ceará, e fundou a marca de surfwear em 1992, em parceria com o irmão, Rubens Tavares. O projeto nasceu da paixão dos dois pelo surfe e pelo estilo de vida ligado ao mar, tornando-se ao longo dos anos uma referência no segmento de moda surfwear na região.

“Seu legado vai muito além do que construiu. Permanece vivo nos valores que transmitiu, nas relações que cultivou, nos sonhos que ajudou a tornar possíveis e na maneira de enxergar a vida com propósito, integridade e respeito pelas pessoas”, continuou a empresa.

Em nota, a Federação de Surf do Estado do Ceará também lamentou a morte. “Petrônio dedicou sua vida ao surf, inspirando atletas, funcionários, amigos e admiradores. Partiu no lugar onde sempre foi mais feliz: o mar, onde tudo fazia sentido para ele”, disse a entidade.

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“Neste momento de dor, prestamos nossa homenagem e solidariedade à sua família, amigos e a toda comunidade do surf. Que Deus o receba com altas ondas lá no céu e conforte o coração de todos que sentem sua partida. A Federação de Surf do Estado do Ceará está de luto”, complementou.