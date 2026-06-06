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AFOGAMENTO

Turista uruguaio morre afogado ao tentar salvar filho em Arraial do Cabo

Turista uruguaio de 41 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (5) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Segundo relatos nas redes sociais, ele teria entrado no mar para salvar o filho, foi arrastado por uma corrente de retorno e não conseguiu voltar à areia. Praia estava com bandeira vermelha […]

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
06/06/2026 09:11

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Turista uruguaio morre afogado ao tentar salvar filho em Arraial do Cabo
O Corpo de Bombeiros informou que militares chegaram ao local por volta das 15h30 e encontraram duas pessoas já sendo atendidas por equipes da prefeitura crédito: Tupi

Um turista uruguaio de 41 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (5) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Segundo relatos nas redes sociais, ele teria entrado no mar para salvar o filho, foi arrastado por uma corrente de retorno e não conseguiu voltar à areia.

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Praia estava com bandeira vermelha no momento do acidente

O Corpo de Bombeiros informou que militares chegaram ao local por volta das 15h30 e encontraram duas pessoas já sendo atendidas por equipes da prefeitura. Guarda-vidas realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram salvar o turista.

A Prefeitura de Arraial do Cabo destacou que a Praia Grande estava "devidamente sinalizada com bandeira vermelha, indicando risco elevado para banho" no momento do ocorrido, e reforçou o apelo para que moradores e turistas respeitem a sinalização, sobretudo em períodos de ressaca.

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O município afirmou estar mobilizando as secretarias de Segurança Pública, Defesa Civil e Turismo para apoiar a família da vítima. A prefeitura também mantém contato com o Consulado do Uruguai para auxiliar nos trâmites necessários.

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