Morre a única brasileira chamada Disneylândia, aos 47 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Morreu aos 47 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a agente de saúde Disneylândia Nascimento de Paula, moradora de Peixoto de Azevedo (MT). A morte ocorreu na quinta-feira (21/5) e foi confirmada pelo irmão mais velho, Disney Nascimento de Paula, por meio das redes sociais.

Na publicação, ele lamentou a perda da irmã, a única mulher entre os seis filhos da família que ficou conhecida nacionalmente pelos nomes inspirados no universo Disney. “Peço a Deus que receba minha irmãzinha de braços abertos e conforte toda nossa família neste momento de tanta dor”, escreveu.

Disneylândia deixa o marido e um filho, de 15 anos. Além da tristeza pela perda, a morte também trouxe novamente à tona a história curiosa da família, que ganhou destaque nacional nos últimos anos.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualizados em 2022, existem menos de 20 pessoas registradas com o nome Disneylândia no país. Em levantamentos anteriores, até junho de 1986, ela aparecia como a única brasileira registrada oficialmente com esse nome.

Disneylândia fazia parte de uma família marcada por nomes incomuns escolhidos pelo pai, Raimundo Nonato de Paula, um nordestino apaixonado pelo universo criado por Walt Disney.

Os seis irmãos receberam nomes inspirados nessa paixão. Na ordem de nascimento vieram Disney, Raimidney, Disley, Disneylândia, Sirney e Sidney. Segundo os filhos, a mãe inicialmente resistiu à ideia, mas acabou aceitando os nomes escolhidos pelo marido.

“Meu pai era fã do Walt Disney, lia os gibis, tinha o sonho de conhecer os parques. Quando nasci, colocou meu nome de Disney, na sequência vieram os outros filhos e ele colocou ‘ney’ no final de todos os nomes para manter alguma referência”, contou Disney em entrevista ao G1, em 2024.

A família nasceu no Maranhão, mas se mudou para Mato Grosso na década de 1980, quando Raimundo decidiu tentar uma nova vida em Peixoto de Azevedo, impulsionado pelo sonho de prosperar no garimpo.

Apesar de as brincadeiras e piadas terem marcado a infância dos irmãos, principalmente a de Disneylândia, a família afirma que nenhum deles cogitou alterar oficialmente o nome. Segundo Disney, a irmã era a que mais sofria com comentários por ter o nome mais incomum do grupo.

“Quando éramos crianças, a minha irmã acabou sofrendo mais porque o nome dela era muito diferente. Um amigo do meu pai chegou a sugerir que mudássemos de nome, mas ninguém quis”, relembrou.

Com o passar dos anos, Disneylândia acabou herdando a mesma paixão do pai pelo universo Disney e transformou esse interesse em parte de sua rotina. Ela colecionava objetos, pratos, copos, talheres, bichos de pelúcia e itens decorativos relacionados aos personagens. “Se você entrar na casa dela, parece um museu da Disney”, contou o irmão na ocasião.

Sonho da família continua

O pai dos irmãos morreu há cerca de duas décadas, aos 51, sem conseguir realizar o maior sonho que carregou durante a vida: conhecer os parques da Disney nos Estados Unidos. Nos últimos anos, os irmãos planejavam transformar esse desejo em uma homenagem póstuma, organizando uma viagem em família para conhecer o destino que inspirou toda a história dos nomes.

Em entrevista ao G1, também em 2024, Disneylândia falou sobre esse desejo com bom humor. “Nosso sonho é realizar o desejo do nosso pai. E já pensou que legal seria a Disneylândia na Disneylândia?”, brincou.

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Disneylândia também morreu sem ir para o parque.