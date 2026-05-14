Dolce & Gabbana agora vende macarrão em supermercado popular no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Macarrões da grife italiana Dolce & Gabbana começaram a ser vendidos no Brasil, em lojas do supermercado Guanabara, popular rede de varejo do Rio de Janeiro. Conhecida por bolsas, perfumes e roupas, a marca agora vende massas a partir de R$ 12,90.

A novidade é fruto da parceria entre a maison italiana e a tradicional fabricante de massas Pastificio Di Martino, colaboração que já existe desde 2017 na Europa. As embalagens trazem estampas coloridas inspiradas na arte Majólica, tradicional estilo de cerâmica associado à Sicília e que se tornou uma das assinaturas visuais mais reconhecidas da Dolce & Gabbana.

Além da embalagem estilizada, o produto aposta também no discurso de tradição artesanal. A Pastificio Di Martino foi fundada em 1912 na cidade de Gragnano, no sul da Itália, região conhecida como uma espécie de capital italiana das massas. A fabricante afirma utilizar sêmola de trigo duro italiano e água das montanhas Lattari, na Costa Amalfitana, além de um processo de secagem lento considerado diferencial em relação às massas industriais convencionais. O slogan da linha reforça o imaginário italiano explorado pela parceria: "'La Famiglia, La Pasta e L’Italia!'” (A família, a massa e a Itália).

A proposta transforma um alimento cotidiano em um item com apelo visual de coleção, movimento que ajudou a linha a viralizar nas redes sociais internacionais nos últimos anos. Cada pacote tem 500 g e está disponível em diferentes formatos, como linguini, tortiglioni, penne mezzani rigate, conchiglioni e paccheri, um tipo de tubo largo tradicionalmente servido com molhos mais encorpados.

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Segundo o Guanabara, a chegada da linha faz parte da estratégia de ampliar a oferta de produtos premium e importados. A rede afirma que a proposta é unir “a tradição da autêntica pasta italiana ao design icônico da moda internacional”.