Dolce & Gabbana se renova com a geração Tik Tok

A dupla siciliana Dolce & Gabbana apresentou nesta segunda-feira (1º) durante um desfile digital sua nova coleção masculina, feita sob medida para a geração Tik Tok, mas sem renunciar a pedrarias, lamês e lantejoulas.



Duas semanas após cancelar seu desfile presencial, programado durante a Semana de Moda de Milão devido à pandemia do novo coronavírus, a Dolce & Gabbana apresentou sua coleção outono-inverno intitulada "D&G; juntos" para os amantes da moda.



Todos em branco, preto, dourado e prateado, a partir de telas gigantes, os modelos apresentaram trajes de rua em cores chamativas, calças com estampas de leopardo e suéteres coloridos folgados, mas também trajes impecáveis de três peças, listrados ou em xadrez príncipe de Gales.



Com brincos, esmalte e muita maquiagem, o homem da Dolce & Gabbana não tem medo de quebrar paradigmas.



"Toda essa nova tendência vem do Tik Tok, do Instagram e do Twitch. É sem dúvida o que mais nos influenciou esta nova coleção (..) A imensa liberdade que esta nova geração nos mostrou", ressaltou Stefano Gabbana.



Se até agora os chamados 'millennials' (nascidos entre 1980 e 2000) eram centrais em suas criações, a Dolce & Gabbana agora se interessa na "Geração Z", o grupo com faixa etária de 15 a 24 anos, viciado no Tik Tok.



Em vez de se inspirarem na vida das ruas de Londres, Nova York e Milão, os dois estilistas, que tiveram que se trancar em casa como o resto do mundo por causa da pandemia do novo coronavírus, decidiram "observar a vida social" e, principalmente, a dos jovens, "por meio da internet e das redes sociais", explicou Domenico Dolce.



A partir disso nasceu a ideia da nova coleção, de apresentá-la nas redes sociais em parceria com a plataforma de alta costura Farfetch, considerada "um novo canal de comunicação para nós", explica Stefano Gabbana.



A vida durante o confinamento serviu de inspiração para a coleção, com suéteres folgados com estampas geométricas, jaquetas acolchoadas, jeans rasgados e calças de moletom confortáveis combinadas com calçados esportivos que promovem a liberdade de movimentos, dentro ou fora de casa.