Ressaca no Rio: onda atinge quiosque no Leblon e causa susto

Uma onda de ressaca atingiu o quiosque do Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta segunda-feira (5/4), derrubando guarda-sóis e provocando correria entre clientes e funcionários. A água subiu pelas pedras e invadiu a estrutura, surpreendendo quem estava no local.

Ciclovia Tim Maia fechada por ondas acima de 2 metros

A ressaca faz parte de um episódio mais amplo que afeta o litoral do Rio. A Marinha do Brasil emitiu alerta com previsão de ondas de até três metros, válido desde domingo (3/5) até terça-feira (5/5). Por causa das condições do mar, a Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, trecho entre Leblon e São Conrado, foi interditada após serem registradas ondas superiores a dois metros.

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O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio informou que o mar deve seguir agitado nos próximos dias, com ondas entre 2,5 e 3 metros. O órgão pede que moradores e turistas fiquem atentos ao caminhar pela orla e respeitem as sinalizações de risco instaladas na região.