Assine
overlay
Início Nacional
SUBIU PELAS PEDRAS

Ressaca no Rio: onda atinge quiosque no Leblon e causa susto

Mar invade quiosque no Leblon em meio à ressaca; Marinha alerta para riscos e Ciclovia Tim Maia é fechada

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
04/05/2026 21:33

compartilhe

SIGA
×
Ressaca no Rio: Onda atinge quiosque no Leblon e causa susto
Ressaca no Rio: Onda atinge quiosque no Leblon e causa susto crédito: Tupi

Uma onda de ressaca atingiu o quiosque do Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta segunda-feira (5/4), derrubando guarda-sóis e provocando correria entre clientes e funcionários. A água subiu pelas pedras e invadiu a estrutura, surpreendendo quem estava no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ciclovia Tim Maia fechada por ondas acima de 2 metros

A ressaca faz parte de um episódio mais amplo que afeta o litoral do Rio. A Marinha do Brasil emitiu alerta com previsão de ondas de até três metros, válido desde domingo (3/5) até terça-feira (5/5). Por causa das condições do mar, a Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, trecho entre Leblon e São Conrado, foi interditada após serem registradas ondas superiores a dois metros.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio informou que o mar deve seguir agitado nos próximos dias, com ondas entre 2,5 e 3 metros. O órgão pede que moradores e turistas fiquem atentos ao caminhar pela orla e respeitem as sinalizações de risco instaladas na região.

Tópicos relacionados:

rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay