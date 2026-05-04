Nuvem em forma de tsunami impressiona banhistas no litoral paulista

Uma nuvem de formato incomum chamou a atenção de banhistas na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral paulista, na tarde da última sexta-feira (1º/5).

A formação de grandes proporções foi registrada em imagens por frequentadores da praia e rapidamente se tornou assunto entre os presentes, que acompanharam impressionados a aparência diferente da nuvem no céu.

Veja o momento:

Aproximação da nuvem em Bertioga (SP) Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/uXvfFbU0KO — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2026

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Segundo a Defesa Civil de Bertioga, esse fenômeno meteorológico é conhecido como nuvem de rolo (volutus). Ele é uma formação de nuvem baixa e em formato de tubo, que pode parecer girar lentamente.