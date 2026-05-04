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ONDA NO CÉU?

Nuvem em forma de tsunami impressiona banhistas no litoral paulista

Fenômeno foi registrado em uma praia surpreendeu banhistas na tarde da última sexta-feira (1º/5)

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
04/05/2026 11:19

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Vídeo: nuvem em forma de tsunami impressiona banhistas no litoral
Vídeo: nuvem em forma de tsunami impressiona banhistas no litoral crédito: Tupi

Uma nuvem de formato incomum chamou a atenção de banhistas na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral paulista, na tarde da última sexta-feira (1º/5).

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A formação de grandes proporções foi registrada em imagens por frequentadores da praia e rapidamente se tornou assunto entre os presentes, que acompanharam impressionados a aparência diferente da nuvem no céu.

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Segundo a Defesa Civil de Bertioga, esse fenômeno meteorológico é conhecido como nuvem de rolo (volutus). Ele é uma formação de nuvem baixa e em formato de tubo, que pode parecer girar lentamente.

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