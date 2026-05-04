Nuvem em forma de tsunami impressiona banhistas no litoral paulista
Fenômeno foi registrado em uma praia surpreendeu banhistas na tarde da última sexta-feira (1º/5)
compartilheSIGA
Uma nuvem de formato incomum chamou a atenção de banhistas na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral paulista, na tarde da última sexta-feira (1º/5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A formação de grandes proporções foi registrada em imagens por frequentadores da praia e rapidamente se tornou assunto entre os presentes, que acompanharam impressionados a aparência diferente da nuvem no céu.
Leia Mais
Veja o momento:
Aproximação da nuvem em Bertioga (SP)
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/uXvfFbU0KO— Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2026
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a Defesa Civil de Bertioga, esse fenômeno meteorológico é conhecido como nuvem de rolo (volutus). Ele é uma formação de nuvem baixa e em formato de tubo, que pode parecer girar lentamente.