Jovem é preso por esfaquear o próprio pai

Rádio Tupi

Um jovem foi preso na tarde desse sábado (2/5), suspeito de esfaquear o próprio pai, no Bairro Nova Belém, em Japeri, no Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, ele teria entrado em surto durante uma discussão e atacado o pai com golpes de faca.

A vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo, incluindo nas costas, na cabeça e nas mãos, e foi levada para a policlínica da região. O estado de saúde é considerado delicado e exige cuidados.

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O preso foi encaminhado à delegacia de Japeri, onde o caso foi registrado. As circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigadas.