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RIO DE JANEIRO

Jovem é preso por esfaquear o próprio pai

Segundo testemunhas, o homem teria entrado em surto durante uma discussão e atacado o pai com golpes de faca

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GF
Gabriel Ferreira
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Gabriel Ferreira
Repórter
03/05/2026 11:30 - atualizado em 03/05/2026 11:30

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Jovem é preso após esfaquear o próprio pai durante discussão em Japeri
O caso aconteceu em Japeri, no Rio de Janeiro, nesse sábado (2/5) crédito: Tupi

Rádio Tupi

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Um jovem foi preso na tarde desse sábado (2/5), suspeito de esfaquear o próprio pai, no Bairro Nova Belém, em Japeri, no Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, ele teria entrado em surto durante uma discussão e atacado o pai com golpes de faca.

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A vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo, incluindo nas costas, na cabeça e nas mãos, e foi levada para a policlínica da região. O estado de saúde é considerado delicado e exige cuidados.

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O preso foi encaminhado à delegacia de Japeri, onde o caso foi registrado. As circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigadas.

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