Força-tarefa e cordas: o mistério da mandioca de 84 kg colhida no Sul do BR

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A família do agricultor Adilson Kluck, de Schroeder (SC), se surpreendeu ao colher um único pé de mandioca que rendeu 84 quilos. A colheita ocorreu na propriedade da família, onde o cultivo do tubérculo acontece há mais de 50 anos.

Segundo o agricultor, nunca havia sido registrada uma produção semelhante no local. “Não tinha noção de que tinha uma produção tão grande e expressiva assim. Olhando, não dava para saber”, afirmou ao G1.

Para retirar o tubérculo da terra, foi necessária uma força-tarefa. Quatro pessoas participaram, usando cordas, pedaços de madeira e escavação ao redor da planta. O trabalho levou cerca de uma hora.

“Foi cavado ao redor do pé, retirado o barro e depois arrancado. Foi uma colheita bem surpreendente”, relatou.

De acordo com Kluck, a mandioca foi plantada há cerca de dois anos e meio, período superior ao tempo padrão de colheita, que geralmente varia entre oito meses e um ano e meio. Mesmo assim, ele garantiu a qualidade do alimento. “Cozinha que é uma maravilha. Tem bastante polvilho, mas é muito bom para consumo”, disse.

A produção foi dividida entre familiares, amigos e as pessoas que ajudaram na colheita. Segundo especialistas, o tamanho médio de uma mandioca varia entre 6 e 8 quilos por planta. O crescimento acima da média ocorre quando a planta permanece mais tempo no solo e encontra condições adequadas de desenvolvimento.

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