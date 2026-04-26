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COLHEITA GIGANTE

Força-tarefa e cordas: o mistério da mandioca de 84 kg colhida no Sul do BR

Agricultor de Santa Catarina precisou da ajuda de mais três homens para arrancar da terra o tubérculo gigante

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/04/2026 13:02 - atualizado em 26/04/2026 13:03

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Mandioca de quase 84 kg foi colhida em Santa Catarina
Mandioca de quase 84 kg foi colhida em Santa Catarina crédito: Acervo pessoal

A família do agricultor Adilson Kluck, de Schroeder (SC), se surpreendeu ao colher um único pé de mandioca que rendeu 84 quilos. A colheita ocorreu na propriedade da família, onde o cultivo do tubérculo acontece há mais de 50 anos. 

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Segundo o agricultor, nunca havia sido registrada uma produção semelhante no local. “Não tinha noção de que tinha uma produção tão grande e expressiva assim. Olhando, não dava para saber”, afirmou ao G1

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Para retirar o tubérculo da terra, foi necessária uma força-tarefa. Quatro pessoas participaram, usando cordas, pedaços de madeira e escavação ao redor da planta. O trabalho levou cerca de uma hora.

“Foi cavado ao redor do pé, retirado o barro e depois arrancado. Foi uma colheita bem surpreendente”, relatou.

De acordo com Kluck, a mandioca foi plantada há cerca de dois anos e meio, período superior ao tempo padrão de colheita, que geralmente varia entre oito meses e um ano e meio. Mesmo assim, ele garantiu a qualidade do alimento. “Cozinha que é uma maravilha. Tem bastante polvilho, mas é muito bom para consumo”, disse.

A produção foi dividida entre familiares, amigos e as pessoas que ajudaram na colheita. Segundo especialistas, o tamanho médio de uma mandioca varia entre 6 e 8 quilos por planta. O crescimento acima da média ocorre quando a planta permanece mais tempo no solo e encontra condições adequadas de desenvolvimento. 

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Um agricultor do Espírito Santo encontrou uma mandioca em formato humano em seu sítio, no Alto Rio Novo. O tubérculo media 1,60m e pesava 20 quilos.-Reprodução redes sociais
Um agricultor do Espírito Santo encontrou uma mandioca em formato humano em seu sítio, no Alto Rio Novo. O tubérculo media 1,60m e pesava 20 quilos. Reprodução redes sociais
Esta não foi a primeira vez que o assunto mandioca viralizou. Afinal, em 2021, a apresentadora Ana Maria Braga virou meme ao elogiar a mandioca de um vendedor ao vivo em seu programa
Esta não foi a primeira vez que o assunto mandioca viralizou. Afinal, em 2021, a apresentadora Ana Maria Braga virou meme ao elogiar a mandioca de um vendedor ao vivo em seu programa "Mais Você", da Rede Globo. reprodução tv globo
Na conversa com o vendedor, ela falou:
Na conversa com o vendedor, ela falou: "A gente está com a mandioca fininha e com mandiocão igual ao do senhor", arrancando risadas das pessoas na web. reprodução tv globo
Além disso, ela seguiu com as piadas de duplo sentido.
Além disso, ela seguiu com as piadas de duplo sentido. "O senhor está acostumado a descascar mandioca, então? A sua mandioca é mais parruda". A internet não perdoou, com Ana Maria Braga virando meme (mais uma vez). reprodução tv globo
A mandioca é um dos alimentos mais tradicionais e versáteis da culinária brasileira! Veja detalhes sobre ela.-Divulgação
A mandioca é um dos alimentos mais tradicionais e versáteis da culinária brasileira! Veja detalhes sobre ela. Divulgação
A mandioca é uma excelente fonte de energia devido ao seu alto teor de carboidratos, que correspondem à maior parte de sua composição. Uma porção de 100 gramas de mandioca cozida fornece cerca de 160 calorias.- TV TEM/Reprodução
A mandioca é uma excelente fonte de energia devido ao seu alto teor de carboidratos, que correspondem à maior parte de sua composição. Uma porção de 100 gramas de mandioca cozida fornece cerca de 160 calorias. TV TEM/Reprodução
É ótima opção para quem precisa de energia extra, como atletas e pessoas com uma rotina física mais intensa. Além dos carboidratos, a mandioca também contém uma quantidade significativa de fibras, o que ajuda a melhorar o trânsito intestinal e a digestão.-David Monniaux - wikimedia commons
É ótima opção para quem precisa de energia extra, como atletas e pessoas com uma rotina física mais intensa. Além dos carboidratos, a mandioca também contém uma quantidade significativa de fibras, o que ajuda a melhorar o trânsito intestinal e a digestão. David Monniaux - wikimedia commons
Em termos de vitaminas e minerais, a mandioca não deixa a desejar. Ela é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele.- reprodução de TV
Em termos de vitaminas e minerais, a mandioca não deixa a desejar. Ela é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele. reprodução de TV
Também oferece folato, importante para a produção de células e tecidos, e vitaminas do complexo B, que desempenham papéis essenciais no metabolismo celular e na saúde do sistema nervoso.-
Também oferece folato, importante para a produção de células e tecidos, e vitaminas do complexo B, que desempenham papéis essenciais no metabolismo celular e na saúde do sistema nervoso.
Quanto aos minerais, destaca-se o potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial, e o cálcio, fundamental para a saúde óssea. Porém, a mandioca tem um baixo teor de proteínas e gorduras. É usada na produção de cerveja especial de mandioca. -Divulgação Cervejaria Colorado
Quanto aos minerais, destaca-se o potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial, e o cálcio, fundamental para a saúde óssea. Porém, a mandioca tem um baixo teor de proteínas e gorduras. É usada na produção de cerveja especial de mandioca. Divulgação Cervejaria Colorado
Isso faz com que ela seja, em muitas situações, consumida junto a outros alimentos para garantir um equilíbrio nutricional adequado. Combina bem com carnes, inclusive com uma boa costelinha. -
Isso faz com que ela seja, em muitas situações, consumida junto a outros alimentos para garantir um equilíbrio nutricional adequado. Combina bem com carnes, inclusive com uma boa costelinha.
A mandioca Ã©, sem dÃºvida, um alimento extremamente versÃ¡til, utilizado de diversas maneiras na culinÃ¡ria. Dependendo de como Ã© preparada, pode se transformar em uma infinidade de pratos.-Youtube/ Isamara AmÃ¢ncio
A mandioca Ã©, sem dÃºvida, um alimento extremamente versÃ¡til, utilizado de diversas maneiras na culinÃ¡ria. Dependendo de como Ã© preparada, pode se transformar em uma infinidade de pratos. Youtube/ Isamara AmÃ¢ncio
No Brasil, ela aparece em pratos salgados como a farofa, o escondidinho de carne seca, a tapioca e o beiju, que são consumidos em praticamente todas as regiões do país. Além disso, a mandioca é um ingrediente fundamental no preparo de bolinhos e pastéis, gerando uma textura macia e saborosa.-YouTube/Nandu Andrade
No Brasil, ela aparece em pratos salgados como a farofa, o escondidinho de carne seca, a tapioca e o beiju, que são consumidos em praticamente todas as regiões do país. Além disso, a mandioca é um ingrediente fundamental no preparo de bolinhos e pastéis, gerando uma textura macia e saborosa. YouTube/Nandu Andrade
A mandioca também é consumida em sua forma cozida ou frita, sendo uma opção saborosa de acompanhamento, muito similar à batata. Os chips de mandioca e a mandioca frita são petiscos populares, conhecidos por sua crocância e sabor único. Além disso, ela pode ser usada para fazer purês.-Jason Goh pixabay
A mandioca também é consumida em sua forma cozida ou frita, sendo uma opção saborosa de acompanhamento, muito similar à batata. Os chips de mandioca e a mandioca frita são petiscos populares, conhecidos por sua crocância e sabor único. Além disso, ela pode ser usada para fazer purês. Jason Goh pixabay
Outro uso bastante popular da mandioca é na produção de farinha de mandioca, um ingrediente essencial em muitas receitas da culinária nordestina e mineira, como a tapioca, que é consumida tanto no café da manhã quanto no lanche, recheada com queijo, coco, frutas e outros ingredientes.-Márcio Ferreira/Agência Pará
Outro uso bastante popular da mandioca é na produção de farinha de mandioca, um ingrediente essencial em muitas receitas da culinária nordestina e mineira, como a tapioca, que é consumida tanto no café da manhã quanto no lanche, recheada com queijo, coco, frutas e outros ingredientes. Márcio Ferreira/Agência Pará
Em sua forma de goma, a mandioca se transforma em uma base para diversos preparos, como o famoso pão de queijo ou até mesmo em massas para empanados e salgadinhos.-chrys hadrian - Flickr
Em sua forma de goma, a mandioca se transforma em uma base para diversos preparos, como o famoso pão de queijo ou até mesmo em massas para empanados e salgadinhos. chrys hadrian - Flickr
Embora seja um alimento incrivelmente nutritivo, é importante destacar que a mandioca deve ser consumida com cuidado no preparo. A mandioca crua contém glicosídeos cianogênicos, compostos que podem liberar cianeto e serem tóxicos quando não são devidamente removidos durante o cozimento ou processamento.-Divulgação
Embora seja um alimento incrivelmente nutritivo, é importante destacar que a mandioca deve ser consumida com cuidado no preparo. A mandioca crua contém glicosídeos cianogênicos, compostos que podem liberar cianeto e serem tóxicos quando não são devidamente removidos durante o cozimento ou processamento. Divulgação
A mandioca branca, a mais comum, deve ser cozida por completo antes de ser consumida para evitar qualquer risco à saúde. Já a mandioca doce, que é menos tóxica, pode ser cozida de forma mais simples, mas, mesmo assim, deve ser preparada com cuidado.-Imagem de Republica por Pixabay
A mandioca branca, a mais comum, deve ser cozida por completo antes de ser consumida para evitar qualquer risco à saúde. Já a mandioca doce, que é menos tóxica, pode ser cozida de forma mais simples, mas, mesmo assim, deve ser preparada com cuidado. Imagem de Republica por Pixabay
Além disso, a mandioca também se destaca como alimento sem glúten, o que a torna uma excelente opção para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.-Leonardo Leguas Carvalho wikimedia commons
Além disso, a mandioca também se destaca como alimento sem glúten, o que a torna uma excelente opção para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Leonardo Leguas Carvalho wikimedia commons
Sua farinha de mandioca e a goma podem ser usadas para substituir ingredientes com glúten em diversas receitas, tornando-a uma alternativa saudável e adaptável em dietas especiais.-Youtube/Paola Carosella
Sua farinha de mandioca e a goma podem ser usadas para substituir ingredientes com glúten em diversas receitas, tornando-a uma alternativa saudável e adaptável em dietas especiais. Youtube/Paola Carosella
A mandioca é um alimento com imensa riqueza nutricional e versatilidade, fundamental em diversas culturas e culinárias ao redor do mundo. Seja em pratos salgados ou doces, sua adaptabilidade a diferentes preparos e seu valor energético a tornam uma excelente opção para diversas situações.-BDIEU - Wikipédia Commons
A mandioca é um alimento com imensa riqueza nutricional e versatilidade, fundamental em diversas culturas e culinárias ao redor do mundo. Seja em pratos salgados ou doces, sua adaptabilidade a diferentes preparos e seu valor energético a tornam uma excelente opção para diversas situações. BDIEU - Wikipédia Commons
Se consumida de forma correta e devidamente preparada, a mandioca é um verdadeiro tesouro da gastronomia mundial.-Amada44 - wikimedia commons
Se consumida de forma correta e devidamente preparada, a mandioca é um verdadeiro tesouro da gastronomia mundial. Amada44 - wikimedia commons

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