Assine
overlay
Início Nacional
FRUTA PRA DAR E VENDER

Manga de mais de 2 kg colhida no Ceará é dividida entre 10 pessoas

Fruta de tamanho incomum foi colhida em um sítio de Cascavel, na Grande Fortaleza, e chamou atenção nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/01/2026 10:27

compartilhe

SIGA
x
Manga de mais de 2 kg virou atração no Ceará
Manga de mais de 2 kg virou atração no Ceará crédito: Redes sociais / reprodução

Uma manga gigante viralizou nas redes sociais. A fruta, que pesa 2,083 kg, foi colhida em Cascavel (CE) no último dia 9 de janeiro e rendeu porções para 10 pessoas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo os moradores, no entanto, essa não foi a maior manga colhida no local. Uma outra fruta ainda maior, com aproximadamente 3 quilos, chegou a ser retirada do pé no mesmo sítio, mas não houve registro em vídeo.

Leia Mais

As imagens que ganharam repercussão foram gravadas por João Maia em uma propriedade pertencente ao amigo Valdemi Queiroz. De acordo com João, as mangas cultivadas no sítio são destinadas exclusivamente ao consumo próprio, não havendo fins comerciais.

A repercussão surpreendeu o autor do vídeo. A gravação ultrapassou sete milhões de visualizações nas redes sociais, sendo compartilhada por diversas páginas, inclusive fora do Brasil.

“Fiquei impressionado por ser o meu primeiro vídeo a ser viralizado, não só nacional, mas internacional também, pois algumas páginas fora do Brasil reportaram”, afirmou João Maia ao g1. 

“O tamanho da fruta, até aqui pra localidade, foi impressionante”, comentou. Apesar disso, João explica que mangas grandes não são raridade no sítio, embora nem sempre atinjam proporções tão extremas.

O proprietário do terreno, Valdemi Queiroz, informa que não há uma causa específica para o crescimento incomum da fruta. Segundo ele, trata-se de um processo natural, resultado das condições do solo, do clima e do cuidado cotidiano com as plantas.

Recorde é brasileiro

Embora tenha impressionado o público, a manga colhida em Cascavel não é a maior já registrada no Brasil. Em 2010, uma manga de 2,770 quilos entrou para o Livro dos Recordes Brasileiros após ser colhida em Marília, no interior de São Paulo.

A fruta foi colhida por Gilvandro Batista Gomes, delegado aposentado, no quintal da própria casa, no dia 26 de janeiro de 2010. Além do peso, a manga chamava atenção pelas dimensões: 60 centímetros de circunferência na vertical e 52 centímetros na horizontal. A pesagem foi realizada em um supermercado da cidade e posteriormente aferida pelo livro de recordes.

Segundo Gilvandro, a mangueira já costumava produzir frutos grandes, mas aquela fora a primeira vez que uma manga atingiu tamanho tão extraordinário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fruta tropical e refrescante, a manga é considerada a rainha deste tipo de alimento na Índia e é, em algumas culturas, símbolo de prosperidade, boa sorte e amor. Com isso, ela pode trazer inúmeros benefícios à saúde e está presente na cultura, como no carnaval carioca.-Pixabay
Fruta tropical e refrescante, a manga é considerada a rainha deste tipo de alimento na Índia e é, em algumas culturas, símbolo de prosperidade, boa sorte e amor. Com isso, ela pode trazer inúmeros benefícios à saúde e está presente na cultura, como no carnaval carioca. Pixabay
Assim, a manga possui raízes na Ásia, com seu cultivo na Índia há mais de cinco mil anos. Ela, então, se tornou uma fruta nacional em três países diferentes: Índia, Paquistão e Filipinas. -Pixabay
Assim, a manga possui raízes na Ásia, com seu cultivo na Índia há mais de cinco mil anos. Ela, então, se tornou uma fruta nacional em três países diferentes: Índia, Paquistão e Filipinas. Pixabay
Os portugueses, ao se estabeleceram no sul da Índia, adotaram o vocábulo
Os portugueses, ao se estabeleceram no sul da Índia, adotaram o vocábulo "manga" a partir de palavras locais, principalmente do tâmil ("mankay") e do kerala ("mangga"). Essa palavra foi então transmitida aos britânicos, que a adaptaram para "mango" em inglês. Pixabay
Afinal, os portugueses introduziram a manga na África, onde foi cultivada em regiões como Mogadíscio (Somália), de acordo com relatos de Ibn Battuta no século XIV. -Pixabay
Afinal, os portugueses introduziram a manga na África, onde foi cultivada em regiões como Mogadíscio (Somália), de acordo com relatos de Ibn Battuta no século XIV. Pixabay
Além disso, os portugueses trouxeram a manga para o Brasil no século XVI, plantando-a inicialmente no Rio de Janeiro e depois a espalhando por todo o país.-Pixabay
Além disso, os portugueses trouxeram a manga para o Brasil no século XVI, plantando-a inicialmente no Rio de Janeiro e depois a espalhando por todo o país. Pixabay
Em algumas culturas, a manga é associada à fertilidade, amor e prazer. Nesse sentido, é uma fruta muito popular no Brasil, com produção relevante e diversos usos na culinária. -Pixabay
Em algumas culturas, a manga é associada à fertilidade, amor e prazer. Nesse sentido, é uma fruta muito popular no Brasil, com produção relevante e diversos usos na culinária. Pixabay
É o fruto da mangueira, árvore frutífera da família Anacardiaceae, nativa do sul e do sudeste asiático desde o leste da Índia até as Filipinas. Em seguida, foi introduzida com sucesso no Brasil, em Angola, em Moçambique, Portugal e Espanha.-Pixabay
É o fruto da mangueira, árvore frutífera da família Anacardiaceae, nativa do sul e do sudeste asiático desde o leste da Índia até as Filipinas. Em seguida, foi introduzida com sucesso no Brasil, em Angola, em Moçambique, Portugal e Espanha. Pixabay
A manga possui um valor cultural e econômico significativo, sendo uma fruta popular no Brasil, com um mercado interno e externo robusto. -Pixabay
A manga possui um valor cultural e econômico significativo, sendo uma fruta popular no Brasil, com um mercado interno e externo robusto. Pixabay
Existem centenas de variedades de manga pelo mundo, com diferentes formas, cores, sabores e aromas. No mercado brasileiro, as principais variedades comercializadas são a Tommy Atkins, Palmer, Rosa, Espada, Coração de boi, Haden, Keitt e Kent.-Pixabay
Existem centenas de variedades de manga pelo mundo, com diferentes formas, cores, sabores e aromas. No mercado brasileiro, as principais variedades comercializadas são a Tommy Atkins, Palmer, Rosa, Espada, Coração de boi, Haden, Keitt e Kent. Pixabay
Economicamente, o cultivo da manga gera empregos, impulsiona a economia local e internacional, e contribui para a balança comercial brasileira. O caroço deste fruto pode ser plantado para gerar uma nova mangueira. -Pixabay
Economicamente, o cultivo da manga gera empregos, impulsiona a economia local e internacional, e contribui para a balança comercial brasileira. O caroço deste fruto pode ser plantado para gerar uma nova mangueira. Pixabay
Em algumas regiões, a mangueira e a manga possuem um significado simbólico, representando a fertilidade, a abundância e a natureza. -Pixabay
Em algumas regiões, a mangueira e a manga possuem um significado simbólico, representando a fertilidade, a abundância e a natureza. Pixabay
A manga é uma fruta muito apreciada no Brasil, sendo consumida em diversas formas, como fresca, sucos, doces, compotas e sorvetes. -Pixabay
A manga é uma fruta muito apreciada no Brasil, sendo consumida em diversas formas, como fresca, sucos, doces, compotas e sorvetes. Pixabay
A manga oferece uma variedade de benefícios para a saúde, incluindo a melhoria do sistema imunológico, a proteção da visão, a saúde digestiva e a prevenção do envelhecimento precoce da pele.-Pixabay
A manga oferece uma variedade de benefícios para a saúde, incluindo a melhoria do sistema imunológico, a proteção da visão, a saúde digestiva e a prevenção do envelhecimento precoce da pele. Pixabay
Dessa forma, ela é uma excelente fonte de vitamina C, que é um poderoso antioxidante e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. -Pixabay
Dessa forma, ela é uma excelente fonte de vitamina C, que é um poderoso antioxidante e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Pixabay
Contém vitamina A e carotenoides, que são importantes para a saúde dos olhos e podem ajudar a prevenir problemas como degeneração macular e catarata. Os antioxidantes como luteína e zeaxantina, presentes na fruta, também contribuem para diminuir os danos oculares.-Pixabay
Contém vitamina A e carotenoides, que são importantes para a saúde dos olhos e podem ajudar a prevenir problemas como degeneração macular e catarata. Os antioxidantes como luteína e zeaxantina, presentes na fruta, também contribuem para diminuir os danos oculares. Pixabay
As fibras presentes na manga ajudam a regular o intestino, prevenindo a constipação e promovendo uma melhor saúde digestiva. Possui também na sua composição a mangiferina e a benzofenona que tem efeito protetor para o estômago.-Pixabay
As fibras presentes na manga ajudam a regular o intestino, prevenindo a constipação e promovendo uma melhor saúde digestiva. Possui também na sua composição a mangiferina e a benzofenona que tem efeito protetor para o estômago. Pixabay
Os antioxidantes, como a vitamina C e os polifenóis, da manga ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. -Pixabay
Os antioxidantes, como a vitamina C e os polifenóis, da manga ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Pixabay
A manga contém potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, e antioxidantes que podem contribuir para a saúde do coração. Assim, ela melhora o funcionamento das artérias e ajuda a evitar infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral. -Pixabay
A manga contém potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, e antioxidantes que podem contribuir para a saúde do coração. Assim, ela melhora o funcionamento das artérias e ajuda a evitar infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral. Pixabay
A mangiferina, o ácido gálico e a benzofenona presentes na manga têm propriedades anti-inflamatórias sendo muito úteis no tratamento de inflamações do intestino como a colite ulcerativa ou doença de Crohn.-Imagem gerada por i.a
A mangiferina, o ácido gálico e a benzofenona presentes na manga têm propriedades anti-inflamatórias sendo muito úteis no tratamento de inflamações do intestino como a colite ulcerativa ou doença de Crohn. Imagem gerada por i.a
Por outro lado, a manga tem bastante frutose, que é um tipo de açúcar encontrado naturalmente na fruta e que, quanto mais madura, maior será a sua quantidade. Mas o açúcar natural desta fruta não causa picos de glicose no sangue como o açúcar adicionado aos biscoitos.-Pixabay
Por outro lado, a manga tem bastante frutose, que é um tipo de açúcar encontrado naturalmente na fruta e que, quanto mais madura, maior será a sua quantidade. Mas o açúcar natural desta fruta não causa picos de glicose no sangue como o açúcar adicionado aos biscoitos. Pixabay
A manga é uma fruta muito versátil e inclusive a sua casca pode ser consumida, ao natural ou em preparações como suco. Refrescante e saboroso, esse líquido ajuda a renovar suas energias e geralmente acompanha as principais refeições. -Pixabay
A manga é uma fruta muito versátil e inclusive a sua casca pode ser consumida, ao natural ou em preparações como suco. Refrescante e saboroso, esse líquido ajuda a renovar suas energias e geralmente acompanha as principais refeições. Pixabay
Da mesma forma que outras frutas, a manga também pode aparecer em outras receitas, como em doces, geleias, vitaminas e sorvetes.-Pixabay
Da mesma forma que outras frutas, a manga também pode aparecer em outras receitas, como em doces, geleias, vitaminas e sorvetes. Pixabay
Então, para agradar tanto quem busca receitas salgadas quanto doces, existem saborosas e diferentes opções com a presença da manga. Dentre as opções, estão: frango com manga, lagosta ao molho da fruta, gelatina, mousse, pudim, sorvete e risoto. -Pixabay
Então, para agradar tanto quem busca receitas salgadas quanto doces, existem saborosas e diferentes opções com a presença da manga. Dentre as opções, estão: frango com manga, lagosta ao molho da fruta, gelatina, mousse, pudim, sorvete e risoto. Pixabay
O morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, recebeu esse nome devido à grande quantidade de árvores deste fruto que existiam na região. Por lá, um grupo de sambistas criou a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio, em 1928.- Flickr/Riotur
O morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, recebeu esse nome devido à grande quantidade de árvores deste fruto que existiam na região. Por lá, um grupo de sambistas criou a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio, em 1928. Flickr/Riotur
Em 1993, a agremiação levou para a Sapucaí um enredo sobre a manga (fruta). Com um samba muito popular, conduzido por Jamelão (Dessa fruta eu como até o caroço), a verde e rosa ficou em quinto lugar naquele certame, que coroou o título do Salgueiro. -Flickr/Leo Queiroz
Em 1993, a agremiação levou para a Sapucaí um enredo sobre a manga (fruta). Com um samba muito popular, conduzido por Jamelão (Dessa fruta eu como até o caroço), a verde e rosa ficou em quinto lugar naquele certame, que coroou o título do Salgueiro. Flickr/Leo Queiroz

Tópicos relacionados:

brasil ceara frutas internet manga redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay