Manga de mais de 2 kg colhida no Ceará é dividida entre 10 pessoas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma manga gigante viralizou nas redes sociais. A fruta, que pesa 2,083 kg, foi colhida em Cascavel (CE) no último dia 9 de janeiro e rendeu porções para 10 pessoas.

Segundo os moradores, no entanto, essa não foi a maior manga colhida no local. Uma outra fruta ainda maior, com aproximadamente 3 quilos, chegou a ser retirada do pé no mesmo sítio, mas não houve registro em vídeo.

As imagens que ganharam repercussão foram gravadas por João Maia em uma propriedade pertencente ao amigo Valdemi Queiroz. De acordo com João, as mangas cultivadas no sítio são destinadas exclusivamente ao consumo próprio, não havendo fins comerciais.

A repercussão surpreendeu o autor do vídeo. A gravação ultrapassou sete milhões de visualizações nas redes sociais, sendo compartilhada por diversas páginas, inclusive fora do Brasil.

“Fiquei impressionado por ser o meu primeiro vídeo a ser viralizado, não só nacional, mas internacional também, pois algumas páginas fora do Brasil reportaram”, afirmou João Maia ao g1.

“O tamanho da fruta, até aqui pra localidade, foi impressionante”, comentou. Apesar disso, João explica que mangas grandes não são raridade no sítio, embora nem sempre atinjam proporções tão extremas.

O proprietário do terreno, Valdemi Queiroz, informa que não há uma causa específica para o crescimento incomum da fruta. Segundo ele, trata-se de um processo natural, resultado das condições do solo, do clima e do cuidado cotidiano com as plantas.

Recorde é brasileiro

Embora tenha impressionado o público, a manga colhida em Cascavel não é a maior já registrada no Brasil. Em 2010, uma manga de 2,770 quilos entrou para o Livro dos Recordes Brasileiros após ser colhida em Marília, no interior de São Paulo.

A fruta foi colhida por Gilvandro Batista Gomes, delegado aposentado, no quintal da própria casa, no dia 26 de janeiro de 2010. Além do peso, a manga chamava atenção pelas dimensões: 60 centímetros de circunferência na vertical e 52 centímetros na horizontal. A pesagem foi realizada em um supermercado da cidade e posteriormente aferida pelo livro de recordes.

Segundo Gilvandro, a mangueira já costumava produzir frutos grandes, mas aquela fora a primeira vez que uma manga atingiu tamanho tão extraordinário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia