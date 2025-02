Adolescente morre depois de comer manga e macarrão instantâneo

IS

Um adolescente de 15 anos morreu na madrugada de sexta-feira (31/1) em Santa Quitéria (BA) após comer manga e macarrão instantâneo. O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana (BA), que apura um possível envenenamento.

O jovem começou a passar mal logo depois de ter ingerido os alimentos na noite de quinta-feira (30/1), de acordo com a TV Dubaé, afiliada da Rede Globo Bahia. Ele foi levado para uma unidade de saúde no distrito de São José, na zona rural de Feira de Santana. No entanto, o adolescente faleceu.

Os profissionais de saúde que o atenderam relataram que o rapaz apresentava sintomas que podem ser de intoxicação, como hipersalivação e dilatação anormal das pupilas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Por meio de perícia, a polícia busca identificar se a manga e o macarrão instantâneo estavam envenenados. Ao Correio, a Polícia Civil da Bahia informou que o corpo do jovem foi encontrado em casa e foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). "As guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos do DPT devem esclarecer a causa da morte", afirmou em nota.

