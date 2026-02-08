Mandioca: a raiz resistente que combate pragas naturalmente

A mandioca está presente na alimentação de grande parte da população brasileira e de vários países tropicais. Além de ser uma fonte importante de energia, essa raiz se destaca por suas características agronômicas, em especial a capacidade de se desenvolver em solos pobres e de suportar períodos de estiagem. Outro ponto que chama atenção é a resistência da planta a muitos tipos de pragas e doenças, o que a torna estratégica para a segurança alimentar em regiões vulneráveis.

A raiz de mandioca fornece carboidratos, vitaminas e minerais, enquanto as folhas, quando corretamente preparadas, também podem ser aproveitadas como alimento. A planta é adaptável, cresce em diferentes condições climáticas e tem manejo relativamente simples. Por isso, agricultores familiares e pequenos produtores costumam vê-la como uma cultura confiável, capaz de produzir mesmo quando outras lavouras apresentam grande queda de rendimento.

Principais propriedades nutricionais da mandioca

A raiz é reconhecida como uma das principais fontes de carboidratos complexos, oferecendo energia de liberação gradual. Em porções adequadas, pode integrar refeições de forma equilibrada, tanto fresca quanto em forma de farinha, polvilho ou tapioca.

Embora seja rica em amido, a mandioca também contém quantidades relevantes de outros nutrientes. Estão presentes vitaminas do complexo B, importantes no metabolismo energético, e minerais como cálcio, fósforo, magnésio e potássio, que participam de funções musculares e ósseas. Dependendo da forma de preparo, parte das fibras alimentares é preservada, contribuindo para o funcionamento intestinal.

As folhas de mandioca, quando bem cozidas para eliminar substâncias tóxicas naturais, apresentam teor mais elevado de proteínas, além de ferro e vitamina C. Em algumas regiões rurais, esse uso das folhas complementa a alimentação, ajudando a ampliar a variedade de nutrientes. Já os produtos derivados – como farinhas brancas muito refinadas – tendem a ser mais energéticos e com menor teor de fibras e micronutrientes em comparação à raiz fresca.

Mandioca: energia no prato, força na lavoura e papel central na segurança alimentar tropical – depositphotos.com / smuayc



Quais são as propriedades agronômicas que tornam a mandioca tão especial?

Do ponto de vista agronômico, a mandioca apresenta um conjunto de características que explicam sua ampla adoção em áreas tropicais. Uma delas é o sistema radicular profundo, que permite à planta alcançar água em camadas mais baixas do solo. Essa característica reduz os impactos de períodos de seca moderada, favorecendo a permanência da cultura onde outras espécies sofrem grande perda de produtividade.

A planta também se adapta bem a solos de baixa fertilidade, com pouca matéria orgânica e poucos nutrientes disponíveis. Seu metabolismo e sua associação com microrganismos do solo ajudam a explorar melhor esses recursos limitados. Por isso, muitas áreas que não seriam tão atraentes para outras culturas se tornam produtivas com a mandioca, o que é especialmente importante em regiões com poucos insumos agrícolas disponíveis.

Outra propriedade relevante é o ciclo relativamente flexível. Em muitas variedades, os agricultores podem estender a colheita, retirando as raízes aos poucos, conforme a necessidade. Isso transforma a lavoura de mandioca em uma espécie de “reserva” no campo, ajudando a compor estratégias de segurança alimentar. Essa flexibilidade também facilita o planejamento de mão de obra em pequenas propriedades.

Por que a mandioca é tão resistente às pragas?

A resistência da mandioca a pragas e doenças está ligada a fatores genéticos, estruturais e químicos. Em primeiro lugar, há grande diversidade de variedades tradicionais e melhoradas, o que amplia as chances de encontrar plantas com boa adaptação a diferentes ambientes e menor suscetibilidade a organismos causadores de danos. Esse conjunto genético variado funciona como um “estoque” natural de resistência.

Além disso, a mandioca produz compostos conhecidos como glicosídeos cianogênicos, que em determinadas concentrações atuam como mecanismo de defesa da planta contra insetos e herbívoros. Em contato com as enzimas vegetais, esses compostos podem se transformar em pequenas quantidades de cianeto, substância tóxica que desencoraja o ataque de muitos organismos. Por isso, tanto raízes quanto folhas precisam passar por processos adequados de preparo e cozimento antes do consumo humano.

A própria estrutura da planta contribui para reduzir problemas fitossanitários. A mandioca apresenta caule lenhoso, folhas relativamente altas em relação ao solo e raízes protegidas sob a terra, o que dificulta o acesso direto de alguns insetos e patógenos. O crescimento vigoroso também permite que, mesmo sofrendo ataques pontuais, a planta se recupere com certa facilidade em comparação a espécies mais sensíveis.

Pesquisas agronômicas realizadas até 2025 indicam que o manejo integrado é fundamental para manter essa resistência em níveis satisfatórios. Entre as práticas recomendadas, destacam-se:

Escolha de variedades adaptadas à região e com histórico de boa tolerância a pragas locais;

adaptadas à região e com histórico de boa tolerância a pragas locais; Rotações de culturas para quebrar ciclos de pragas e doenças específicas da mandioca;

para quebrar ciclos de pragas e doenças específicas da mandioca; Uso de manivas sadias (estacas para plantio) livres de patógenos, reduzindo riscos desde o início;

(estacas para plantio) livres de patógenos, reduzindo riscos desde o início; Manejo adequado do solo , com conservação de matéria orgânica e controle de erosão;

, com conservação de matéria orgânica e controle de erosão; Monitoramento frequente da lavoura para detectar rapidamente eventuais surtos de insetos.

Resistente a pragas, adaptável ao clima e versátil na cozinha, a mandioca é uma das culturas mais estratégicas para sistemas agrícolas de baixa dependência de insumos – depositphotos.com / sommaill



Como a mandioca contribui para a segurança alimentar no campo?

A mandiocultura tem papel relevante em comunidades rurais, especialmente em regiões sujeitas a instabilidade climática e limitações econômicas. Por exigir menos insumos que outras culturas e por suportar solos mais fracos, a mandioca se torna um componente estratégico em sistemas de produção diversificados. Em muitas propriedades, está presente ao lado de milho, feijão e hortaliças, formando um conjunto de alimentos básicos.

A raiz pode ser transformada em diversos produtos, como farinhas, beijus, tapioca, polvilho doce e azedo, entre outros. Essa versatilidade facilita o armazenamento e o transporte, permitindo que o alimento seja consumido ao longo de períodos mais longos. Em áreas onde o acesso a mercados é limitado, essa característica ajuda a reduzir perdas e garante disponibilidade constante de uma fonte energética.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Plantio em diferentes épocas do ano, diminuindo o risco climático; Colheita escalonada, ajustada à demanda da família ou do mercado; Processamento artesanal em pequenas agroindústrias locais; Comercialização de excedentes na forma de raiz fresca ou produtos derivados.

Em síntese, as propriedades nutricionais, agronômicas e a resistência natural da mandioca a diversas pragas explicam sua importância contínua em 2025. A combinação de rusticidade, capacidade de adaptação e múltiplas formas de uso faz com que essa raiz permaneça central em estratégias de produção de alimentos em ambientes tropicais e subtropicais.