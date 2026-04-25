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VÍTIMA REGISTROU AMEAÇAS

Polícia prende homem que perseguiu ex-namorada e ameaçou filhos

Suspeito de ameaçar ex e enviar foto de arma é preso na Ilha do Governador

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
25/04/2026 12:06

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Polícia prende homem que perseguiu ex-namorada e ameaçou filhos no Rio
Polícia prende homem que perseguiu ex-namorada e ameaçou filhos no Rio crédito: Tupi

Um homem foi preso nesta sexta-feira (24/4) suspeito de ameaçar a ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento. Carlos Eduardo de Carvalho Barbosa foi detido por agentes da 37ª DP, na Ilha do Governador (RJ), depois que a vítima registrou as ameaças recebidas.

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Segundo a denúncia, o suspeito enviou fotos de uma arma à ex-companheira e telefonou várias vezes xingando e ameaçando a integridade física dela. Em uma das mensagens, ele teria dito que poderia aparecer em locais que ela frequenta, incluindo a escola dos filhos.

 

Prisão após medida protetiva expedida

A polícia apurou que o casal ficou junto por cerca de sete meses e que, durante esse período, Carlos Eduardo passou a ter um comportamento agressivo e possessivo. Com o fim do namoro, ele intensificou o contato por mensagens de áudio e chamadas com conteúdo ofensivo.

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A 6ª Vara de Violência Doméstica da Leopoldina, no Rio de Janeiro, concedeu medidas protetivas de urgência e expediu o mandado de prisão pelo crime de violência doméstica. Carlos Eduardo foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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