Delegado que disparou contra mulheres é encontrado morto
O policial vivia em Goiânia (GO). Ele havia sido detido no ano passado por disparar contra três mulheres. Ele alegou estar em surto
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O delegado Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24/4), dentro da residência onde vivia, em Goiânia (GO). O policial havia sido detido no ano passado após disparar contra três mulheres e, posteriormente, passou a responder ao processo em liberdade, sob monitoramento eletrônico. Ele também estava em acompanhamento psiquiátrico e já se encontrava afastado das atividades na corporação desde antes do episódio.
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Em 16 de janeiro de 2025, o delegado Mikhail Rocha e Menezes atirou contra a companheira e a empregada doméstica da família no Condomínio Santa Mônica, em São Sebastião. Além disso, ele também feriu a enfermeira-chefe do hospital Brasília, no Lago Sul.
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O filho do casal, de sete anos, foi atingido por estilhaços. O servidor se dirigiu ao hospital Brasília, no Lago Sul, com o filho ferido e exigindo atendimento prioritário. Quando a enfermeira-chefe tentou acalmá-lo, foi surpreendida com disparos.
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Após atingir a terceira vítima, ele fugiu do hospital com o filho. O delegado foi preso enquanto dirigia, com o filho ainda ferido no banco do carro, enquanto tentava fugir.