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Rene Silva, do 'Voz das Comunidades', é assaltado no Complexo do Alemão

Rene Silva foi abordado por criminosos armados ao chegar em casa, na tarde desse domingo (20/4); o celular dele foi roubado

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CB
Cadu Bruno
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Cadu Bruno
Repórter
20/04/2026 10:56 - atualizado em 20/04/2026 10:56

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Rene Silva, do Voz das Comunidades, é assaltado no Complexo do Alemão
Rene Silva foi assaltado no Complexo do Alemão crédito: Tupi

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Rene Silva foi assaltado na tarde desse domingo (19/4) a poucos metros de casa, em um dos acessos ao Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

Câmeras de segurança da própria residência do jornalista registraram o momento em que dois homens em uma moto realizam a abordagem e fogem em seguida. Nas imagens, Rene aparece correndo para dentro de casa após entregar o celular.


Segundo o próprio jornalista, fundador e editor do "Voz das Comunidades", um dos assaltantes apontou uma arma para sua cabeça e exigiu não só o aparelho, mas também a senha de desbloqueio. "Fiquei tão nervoso e desesperado que eu não conseguia falar", disse Rene ao jornal O Dia. Ainda assim, o criminoso conseguiu acessar o dispositivo antes de fugir com o comparsa.

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Depois do crime, o jornalista disse que bloqueou remotamente suas contas bancárias para evitar prejuízos maiores. O caso foi registrado de forma on-line.

Fim de semana com dois ataques

O domingo foi o desfecho de um fim de semana tenso. No sábado (18/4), véspera do assalto no Alemão, Rene já havia sofrido uma tentativa de roubo no Centro do Rio, em trecho entre o prédio da Cedae e o Centro de Comando da Polícia Militar. Na ocasião, um adolescente tentou puxar o celular da mão do jornalista enquanto ele estava no banco do carona de um carro de aplicativo com o vidro aberto.

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A Polícia Civil informou que, até o momento, não localizou registro formal com essas características na delegacia responsável pela área, mas destacou que o boletim de ocorrência, presencial ou digital, é necessário para viabilizar investigações e identificar os autores.

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