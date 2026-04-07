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'Coelhinho da Páscoa' é apreendido em ação contra o crime organizado

Adolescente fantasiado foi apreendido com outro menor e um adulto; distribuição de doces pode estar ligada ao recrutamento para o crime

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/04/2026 13:27

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Adolescente vestido de Coelhinho da Páscoa foi apreendido no Mato Grosso
Adolescente vestido de Coelhinho da Páscoa foi apreendido no Mato Grosso crédito: PMMT

Um adolescente vestido de Coelho da Páscoa foi apreendido pela polícia no último domingo (5/4). Ele  distribuía ovos de chocolate em Campo Novo do Parecis (MT), a cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, a capital. Outro menor de idade também foi apreendido e um adulto acabou preso durante a ação.

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Segundo a Polícia Militar de Mato Grosso, a distribuição não seria apenas uma boa ação, mas sim uma atividade do Comando Vermelho. Há indícios de que os doces seriam uma forma de ampliar a influência do grupo na região, especialmente entre crianças e adolescentes.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu denúncias de que pessoas associadas à facção estavam organizando a entrega de ovos de Páscoa e kits de doces em bairros com maior vulnerabilidade social.

Durante as buscas, os policiais localizaram um grupo distribuindo ovos em uma praça. A atividade, segundo a PM, ocorria de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os envolvidos. Os menores participavam ativamente da ação, inclusive vestindo fantasias para se aproximar do público infantil.

Doces apreendidos pela Polícia
Doces apreendidos pela Polícia PMMT

Na abordagem, foram apreendidos 197 ovos de Páscoa e 142 kits de doces. Ainda conforme a ocorrência, os produtos eram de fabricação artesanal e não tinham identificação de origem, rótulo ou prazo de validade, o que pode configurar infração sanitária.

Os três envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil. O adulto foi preso em flagrante, e os menores responderão por ato infracional análogo a crimes como corrupção de menores e participação em organização criminosa.

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A polícia segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e confirmar a ligação da ação com atividades da facção criminosa.

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