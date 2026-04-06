Lotofácil 3654, Quina 6994 e outras loterias: números sorteados (6/4)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (6/4), às 21h, os concursos da Lotofácil 3654, Quina 6994, Lotomania 2908, Dupla Sena 2941 e Super Sete 831.



O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (6/4)



Lotofácil 3654 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6994 - R$ 3,7 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Lotomania 2908 - R$ 13 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

20 acertos:

19 acertos:

18 acertos:

17 acertos:

16 acertos:

15 acertos:

0 acerto:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2941 - R$ 100 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio:

2º sorteio:

Premiação - 1º Sorteio



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Super Sete 831 - R$ 5,2 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1:

Coluna 2:

Coluna 3:

Coluna 4:

Coluna 5:

Coluna 6:

Coluna 7:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.