Mega-Sena e Dupla Sena da Páscoa: confira os números sorteados

A Caixa sorteou neste sábado (4/4), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2992, Lotofácil 3653, Quina 6993, Timemania 2376, Dia de Sorte 1194 e +Milionária 341.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Loterias deste sábado (4/4)

Mega-Sena 2992 - R$ 10 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 18.954,16

4 acertos: 5.666 apostas ganhadoras, R$ 562,44

Próximo sorteio: R$ 15 milhões (7/4)

Lotofácil 3653 - R$ 6 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21

Três apostas, de Curvelo/MG, Sombrio/SC e Campinas/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 1,6 milhão.

Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.615.753,16

14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 2.074,39

13 acertos: 14.358 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 160.632 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 869.699 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (6/4)

Quina 6993 - R$ 3 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 07 - 17 - 25 - 49 - 74

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 8.968,26

3 acertos: 3.685 apostas ganhadoras, R$ 90,39

2 acertos: 86.856 apostas ganhadoras, R$ 3,83

Próximo sorteio: R$ 3,7 milhões (6/4)

Timemania 2376 - R$ 16,5 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 09 - 34 - 38 - 43 - 51 - 63 - 76

Time do coração: 74 (TOCANTINÓPOLIS/TO)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 22.314,75

5 acertos: 124 apostas ganhadoras, R$ 1.799,57

4 acertos: 2.448 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 23.135 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 4.594 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 17 milhões (7/4)



Dupla Sena Especial de Páscoa 2940 - R$ 40 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1° sorteio: 05 - 13 - 18 - 29 - 31 - 33

2° sorteio: 01 - 08 - 15 - 19 - 21 - 22

Quatro apostas, de Brasília/DF, Bragança Paulista/SP, Campinas/SP e São José do Rio Preto/SP, acertaram as seis dezenas do primeiro sorteio e cada uma vai receber pouco mais de R$ 10 milhões. Uma aposta de Caxias do Sul/RS acertou as seis dezenas do segundo sorteio e vai receber pouco mais de R$ 4 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 10.049.459,88

5 acertos: 874 apostas ganhadoras R$ 4.262,38

4 acertos: 44.299 apostas ganhadoras R$ 96,10

3 acertos: 779.197 apostas ganhadoras R$ 2,73

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 4.097.855,51

5 acertos: 579 apostas ganhadoras R$ 5.790,66

4 acertos: 35.048 apostas ganhadoras R$ 121,47

3 acertos: 666.204 apostas ganhadoras R$ 3,19



Dia de Sorte 1197 - R$ 1,7 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 04 - 10 - 11 - 19 - 20 - 25 - 26

Mês da sorte: 07 (JULHO)

Uma aposta de Magé/RJ acertou as sete dezenas e vai receber pouco mais de R$ 1,6 milhão.

Premiação

7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.630.757,24

6 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.990,96

5 acertos: 2.053 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 23.313 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 65.917 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 150 mil (7/4)

+Milionária 343 - R$ 33,5 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 01 - 16 - 17 - 26 - 34 - 50

Trevos da sorte: 1 - 4

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 aposta ganhadora, R$ 117.623,93

5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 31.366,38

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 11.762,39

4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.738,28

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 629 apostas ganhadoras, R$ 160,28

3 acertos + 2 trevos: 966 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 7.868 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 7.281 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 60.867 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 34 milhões (8/4)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

