Mega-Sena e Dupla Sena da Páscoa: confira os números sorteados
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3653, Quina 6993, Timemania 2376, Dia de Sorte 1194 e +Milionária 341 neste sábado (4/4), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou neste sábado (4/4), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2992, Lotofácil 3653, Quina 6993, Timemania 2376, Dia de Sorte 1194 e +Milionária 341.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias deste sábado (4/4)
Mega-Sena 2992 - R$ 10 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 102 apostas ganhadoras, R$ 18.954,16
4 acertos: 5.666 apostas ganhadoras, R$ 562,44
Próximo sorteio: R$ 15 milhões (7/4)
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Lotofácil 3653 - R$ 6 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21
Três apostas, de Curvelo/MG, Sombrio/SC e Campinas/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 1,6 milhão.
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.615.753,16
14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 2.074,39
13 acertos: 14.358 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 160.632 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 869.699 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 2 milhões (6/4)
Quina 6993 - R$ 3 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 07 - 17 - 25 - 49 - 74
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 8.968,26
3 acertos: 3.685 apostas ganhadoras, R$ 90,39
2 acertos: 86.856 apostas ganhadoras, R$ 3,83
Próximo sorteio: R$ 3,7 milhões (6/4)
Timemania 2376 - R$ 16,5 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 09 - 34 - 38 - 43 - 51 - 63 - 76
Time do coração: 74 (TOCANTINÓPOLIS/TO)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 22.314,75
5 acertos: 124 apostas ganhadoras, R$ 1.799,57
4 acertos: 2.448 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 23.135 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 4.594 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio: R$ 17 milhões (7/4)
Dupla Sena Especial de Páscoa 2940 - R$ 40 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
1° sorteio: 05 - 13 - 18 - 29 - 31 - 33
2° sorteio: 01 - 08 - 15 - 19 - 21 - 22
Quatro apostas, de Brasília/DF, Bragança Paulista/SP, Campinas/SP e São José do Rio Preto/SP, acertaram as seis dezenas do primeiro sorteio e cada uma vai receber pouco mais de R$ 10 milhões. Uma aposta de Caxias do Sul/RS acertou as seis dezenas do segundo sorteio e vai receber pouco mais de R$ 4 milhões.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 10.049.459,88
5 acertos: 874 apostas ganhadoras R$ 4.262,38
4 acertos: 44.299 apostas ganhadoras R$ 96,10
3 acertos: 779.197 apostas ganhadoras R$ 2,73
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 4.097.855,51
5 acertos: 579 apostas ganhadoras R$ 5.790,66
4 acertos: 35.048 apostas ganhadoras R$ 121,47
3 acertos: 666.204 apostas ganhadoras R$ 3,19
Dia de Sorte 1197 - R$ 1,7 milhão
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 04 - 10 - 11 - 19 - 20 - 25 - 26
Mês da sorte: 07 (JULHO)
Uma aposta de Magé/RJ acertou as sete dezenas e vai receber pouco mais de R$ 1,6 milhão.
Premiação
7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.630.757,24
6 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.990,96
5 acertos: 2.053 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 23.313 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 65.917 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 150 mil (7/4)
+Milionária 343 - R$ 33,5 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 01 - 16 - 17 - 26 - 34 - 50
Trevos da sorte: 1 - 4
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 aposta ganhadora, R$ 117.623,93
5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 31.366,38
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 11.762,39
4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.738,28
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 629 apostas ganhadoras, R$ 160,28
3 acertos + 2 trevos: 966 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo: 7.868 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos: 7.281 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo: 60.867 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 34 milhões (8/4)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.