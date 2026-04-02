Quina e Lotofácil: veja os sorteios de hoje (2/4)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (2/4) os concursos da Lotofácil 3652, Quina 6992, Timemania 2375 e Dia de Sorte 1196.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Vale lembrar que, por causa do feriado desta Sexta-Feira Santa (3/4), as loterias não serão sorteadas, voltando no sábado (4/4) para os sorteios do dia.

Loterias desta quinta-feira (2/4)





Lotofácil 3652 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 189 apostas ganhadoras, R$ 1.989,39

13 acertos: 7.919 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 103.168 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 559.981 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina 6992 - R$ 2 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 19 - 46 - 69 - 70 - 79

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.476,07

3 acertos: 2.533 apostas ganhadoras, R$ 121,96

2 acertos: 58.684 apostas ganhadoras, R$ 5,26

Timemania 2375 - R$ 15,6 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 - 05 - 06 - 09 - 61 - 72 - 74

Time do Coração: 56 - Oeste/SP

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos:5 apostas ganhadoras, R$ 38.655,68

5 acertos: 219 apostas ganhadoras, R$ 1.260,78

4 acertos: 3.890 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 33.143 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia de Sorte 1196 - R$ 1,3 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 07 - 12 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

Mês da sorte: 05 - Maio

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos:65 apostas ganhadoras, R$ 2.205,41

5 acertos: 2.344 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 28.574 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.