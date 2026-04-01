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LOTERIAS

Lotofácil 3651, Quina 6991 e outras loterias: números sorteados (1/4)

Caixa também sorteou concursos da Lotomania 2907, Super Sete 830 e +Milionária 340 nesta quarta-feira (1/4), no Espaço da Sorte, em São Paulo

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01/04/2026 20:00 - atualizado em 01/04/2026 21:28

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Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias
Os globos de sorteio das loterias Caixa no Espaço da Sorte, centro da auditoria e transparência dos resultados. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (1/4) os concursos da Lotofácil 3651, Quina 6991, Lotomania 2907, Super Sete 830 e +Milionária 340.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

 

 
Loterias desta quarta-feira (1/4)

Lotofácil 3651 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 03 – 05 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25

  

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Quina 6991 - R$  1,2 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos

Confira os números: 19 – 21 – 33 – 76 – 78

 

Lotomania 2907 - R$ 11 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 00 – 01 – 04 – 05 – 09 – 25 – 27 – 28 – 34 – 36 – 53 – 58 – 67 – 69 – 72 – 80 – 82 – 93 – 94 – 96

Super Sete 830 - R$ 5 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 0
Coluna 2: 6
Coluna 3: 2
Coluna 4: 0
Coluna 5: 7
Coluna 6: 8
Coluna 7: 4

+Milionária 342 - R$ 33 milhões

O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 06 – 09 – 20 – 40 – 41 – 43

Trevos da sorte: 1 – 4

  

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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