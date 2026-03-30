Lotofácil 3649, Quina 6989 e outras loterias: números sorteados (30/3)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (30/3), às 21h, os concursos da Lotofácil 3649, Quina 6989, Lotomania 2906 e Super Sete 829.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (30/3)

Lotofácil 3649 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 11-06-17-14-20-09-12-13-08--24-18-15-10-21-25

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 4.646.180,10 (Itapevi/SP)

14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 1.938,59

13 acertos: 12.337 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 161.664 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 893.596 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 7 milhões (31/3)

Quina 6989 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 17-26-54-48-01

Lotomania 2906 - R$ 10 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 12-43-26-02-04-11-45-10-74-37-54-76-19-31-00-06-79-73-91-97

Super Sete 829 - R$ 4,7 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 2

Coluna 2: 5

Coluna 3: 5

Coluna 4: 4

Coluna 5: 4

Coluna 6: 3

Coluna 7: 5

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.