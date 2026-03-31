Mega-Sena 2991 acumula e vai a R$ 7,5 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2991 sorteadas nesta terça-feira (31/3). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 7,5 milhões no próximo sorteio, no sábado (4/4).

A Mega-Sena 2991 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 – 14 – 19 – 23 – 36 – 53. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 36 ganhadores da quina da Mega-Sena 2991, há três mineiros.

As apostas de Minas que acertaram a quina são de Betim, Divinópolis e Itabirito. Todas as apostas foram simples, de seis dezenas. Cada apostador vai receber R$ 27.813,25.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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