Mega-Sena: aposta simples leva prêmio de R$ 37,9 milhões

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Uma aposta simples levou neste sábado (28/3) o prêmio total de R$ 37.983.331,58 da Mega-Sena, concurso 2990. O sortudo é de Marataízes, no Espírito Santo, e a aposta foi de seis números.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 06-14-18-29-30-44.

Acertaram na quina (5 números) 45 apostas, sendo que cada uma delas levou o prêmio de R$ 48.264,27. Seis foram de Minas, sendo duas de Araxá, Ibirité, Igarapé, Nova Serrana e São Francisco.

Acertaram na quadra (4 números) 3.814 apostas, que levaram cada R$ 938,65.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.