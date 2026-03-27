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Lotofácil: duas apostas de Minas levam mais de R$ 500 mil

Os bilhetes vencedores são de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de Montes Claros, no Norte do estado

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27/03/2026 22:07 - atualizado em 27/03/2026 22:07

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Os números sorteados foram: 25, 17, 22, 12, 02, 15, 16, 04, 19, 21, 08, 10, 20, 05 e 24
Os números sorteados foram: 25, 17, 22, 12, 02, 15, 16, 04, 19, 21, 08, 10, 20, 05 e 24 crédito: Samarone Xavier/Especial EM

Duas apostas de Minas Gerais foram premiadas na Lotofácil 3647, sorteada nesta sexta-feira (27/3) pela Caixa, com cada bilhete acertando as 15 dezenas: 25, 17, 22, 12, 02, 15, 16, 04, 19, 21, 08, 10, 20, 05 e 24.

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Os bilhetes vencedores são de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de Montes Claros, no Norte do estado. Além delas, um prêmio também saiu para São Roque/SP.

Confira as outras loterias sorteadas nesta sexta.

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Cada uma das três apostas ganhadoras recebeu R$ 523.457,40.

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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