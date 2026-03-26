Mega-Sena 2989 acumula e vai a R$ 40 milhões; 8 mineiros acertam a quina
Neste concurso, 44 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
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Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2989 sorteadas nesta quinta-feira (26/3). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 8 milhões no próximo sorteio, no sábado (28/3).
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A Mega-Sena 2989 teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.
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Entre os 44 ganhadores da quina da Mega-Sena 2989 tem oito mineiros.
As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de Belo Horizonte (5), Betim, Montes Claros e Uberlândia. Todas as apostas foram simples, de 6 dezenas. Cada apostador vai receber R$33.183,44.
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Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.