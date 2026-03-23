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LOTERIAS

Lotofácil 3643, Quina 6983 e outras loterias: números sorteados (23/3)

Caixa também sorteia concursos da Lotomania 2903, da Dupla Sena 2940 e do Super Sete 826 nesta segunda-feira (23/3), no Espaço da Sorte, em São Paulo

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Repórter
23/03/2026 20:00

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Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (23/3), às 21h, os concursos da Lotofácil 3643, Quina 6983, Lotomania 2903, Dupla Sena 2940 e Super Sete 826.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (23/3)

Lotofácil 3643 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:

Próximo sorteio:

Leia Mais

Quina 6983 - R$ 1,5 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:

Próximo sorteio:

Lotomania 2903 - R$ 6,7 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

20 acertos:
19 acertos:
18 acertos:
17 acertos:
16 acertos:
15 acertos:
0 acerto:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2940 - R$ 35 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1° sorteio:

2° sorteio:

Premiação - 1º Sorteio

1º Sorteio:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:

Próximo sorteio:

Super Sete 826 - R$ 4 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1:
Coluna 2:
Coluna 3:
Coluna 4:
Coluna 5:
Coluna 6:
Coluna 7:

Premiação

7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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