Pesquisa identifica cela em que ditadura simulou suicídio de Herzog

Os pesquisadores concluíram que Vlado foi pendurado em uma cela no primeiro andar, no prédio dos fundos do conjunto onde funciona atualmente a 36ª Delegacia, na Rua Tutóia, 921. A preservação das características estruturais permitiu a identificação da cela, que foi confirmada como o cenário da fotografia divulgada na época.

Foram identificados elementos construtivos compatíveis com o ponto de fixação de um ferrolho - espécie de trinco - visível em imagens de 1975, ainda identificáveis atualmente na alvenaria da cela analisada. Por meio de fotos históricas da cela, foi possível comparar a paginação e o padrão gráfico dos tacos na época ao que ainda existe no local, revelando uma correspondência.

Fotografias e laudos periciais

Entre as ações, foi realizada ainda a análise dos laudos periciais de encontro do cadáver de José Ferreira de Almeida, assassinado em agosto de 1975, e do próprio Herzog, assassinado meses depois; e de depoimentos anteriores do fotógrafo Silvaldo Leung Vieira, que registrou a cena forjada de suicídio do jornalista.

Imagem forjada do "suicídio" de Vladimir Herzog Instituto Vladimir Herzog

A dificuldade de confirmação do local se dava, inclusive, porque a descrição dos peritos, no caso Herzog, não batia com os elementos visíveis no enquadramento registrado na fotografia. O laudo dizia, por exemplo, que a janela era do modelo vitrô, enquanto na imagem aparecem apenas blocos de vidro.

Deborah Neves contou, em entrevista à Agência Brasil, que encontrou um elemento importante para a pesquisa no livro A Casa da Vovó: uma biografia do DOI-Codi, de Marcelo Godoy. Na obra, há informações sobre a morte do tenente da Polícia Militar José Ferreira de Almeida, militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) preso e torturado por agentes da ditadura militar.

Na ocasião, os militares disseram que o tenente havia cometido suicídio, também nas instalações do DOI-Codi de São Paulo, dois meses antes de Vlado. A semelhança é impressionante, ele estava praticamente na mesma posição em que o Herzog foi fotografado. Marcelo conta que aquela foi a primeira vez em que a perícia tinha sido chamada no prédio do DOI-Codi. "Eu falei bom, se tem perícia, então tem o laudo", relatou a pesquisadora.

"Quando eu achei o laudo do José Ferreira de Almeida, as coisas foram se encaixando. A descrição [da cela] era muito fiel, dizia ter bloco de vidro nas janelas". Os laudos periciais, tanto do tenente quanto do jornalista, apontam que os corpos foram encontrados na cela especial número 1, registro crucial para a identificação do local onde o corpo de Herzog foi pendurado.

"[Os corpos de] Almeida e o Herzog foram [encontrados] na mesma cela. E é só por meio dessa informação, que está presente no laudo [do tenente] - que é uma pessoa cuja a morte não teve a repercussão que teve o Herzog - que a gente conseguiu chegar à conclusão sobre a cela do Herzog", explicou.

Na documentação referente a Almeida, havia ainda imagens da parte de fora da cela, o que permitiu a identificação por meio da comparação com evidências físicas preservadas na estrutura atual do prédio. "Essa fotografia do lado de fora traz alguns elementos que não tinham lá na descrição do Herzog", diz Deborah.

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