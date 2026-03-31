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JUSTIÇA

Padre indiano é condenado por violação sexual no Brasil

O crime ocorreu em fevereiro de 2022, quando o padre atuava na Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá

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31/03/2026 16:27

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Padre Binu Chollackal foi afastado de paróquia, após Justiça acolher denúncia contra ele, no fim de 2025
Padre Binu Chollackal foi afastado de paróquia, após Justiça acolher denúncia contra ele, no fim de 2025 crédito: Paróquia dos Navegantes/Facebook-Reprodução

A Justiça do Paraná condenou, em primeira instância, o padre Binu Joseph Chollackal a dois anos e 11 meses de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude praticado contra uma jovem de 20 anos. A condenação foi divulgada nessa segunda-feira (30/3) pelo Ministério Público, autor da denúncia.

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Conforme a Promotoria, o crime ocorreu em fevereiro de 2022, quando ele atuava na Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no litoral paranaense.

Procurado pela reportagem, o advogado Giordano Reinert, um dos responsáveis pela defesa, afirmou que vai recorrer da decisão de primeira instância e que tem convicção de que o padre Binu é "um sacerdote probo, que nunca pactuou com qualquer tipo de irregularidade ou ato ilícito durante toda a sua vida particular, pública e eclesiástica".

"Seu trabalho de fé sempre foi pautado no mais estrito cumprimento da legalidade, da moralidade e da ética", diz trecho da nota.

Os advogados também afirmam que o processo segue em segredo de Justiça e ponderam que a "exposição midiática do assunto pode ser prejudicial para as partes e para o próprio processo penal".

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A sentença foi assinada pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá, que também determinou que o cumprimento da pena seja em regime inicial semiaberto. Mas, em razão do recurso, ele segue em liberdade.

A decisão também estipulou o pagamento de uma indenização mínima de R$ 1.500 à vítima. A Promotoria disse que vai recorrer contra a sentença para tentar aumentar a pena.

Padre

Binu nasceu na Índia e tem 48 anos. Segundo o Ministério Público, o sacerdote se aproveitou da posição de autoridade e confiança para praticar atos de natureza sexual, com toques em partes íntimas do corpo da vítima.

O abuso, de acordo com a denúncia, ocorreu durante um suposto atendimento espiritual.

Em outubro de 2025, quando a denúncia foi acolhida pela Justiça, a Cúria Diocesana de Paranaguá divulgou uma nota na qual lamentava o episódio e anunciava o afastamento cautelar de Binu das funções de pároco.

O padre também é investigado pelo Ministério Público em outros procedimentos sobre fatos semelhantes supostamente ocorridos em Paranaguá.

Além disso, ele já responde a outras duas ações penais que tramitam na comarca de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

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O crime de violação sexual mediante fraude está previsto no artigo 215 do Código Penal e consiste em ter "conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima". A punição é de dois a seis anos de reclusão.

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