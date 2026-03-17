Mulher morre após comer pizza na Paraíba; 113 foram hospitalizados

Uma mulher morreu nesta terça-feira (17/3) sob suspeita de intoxicação alimentar após comer uma pizza em um estabelecimento em Pombal, no sertão da Paraíba. Outras 113 pessoas procuraram atendimento médico pelo mesmo motivo.

O Hospital Regional de Pombal confirmou a informação. A vítima estava internada desde segunda-feira (16/3), tendo dado entrada na unidade no mesmo dia. Entre os sintomas apresentados estavam diarreia, dor abdominal e vômitos.

Por meio de nota, a unidade de saúde informou que a paciente apresentou piora rápida e foi levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. Os sinais eram "compatíveis com um quadro infeccioso grave".

De acordo com nota encaminhada pela UPA à Vigilância Sanitária, 40 pacientes foram atendidos com sintomas de intoxicação alimentar até a manhã desta terça-feira. Todos relataram ter ido à pizzaria em questão. No Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas deram entrada com os mesmos sintomas. No total, foram 114 atendimentos relacionados ao caso.

Segundo informou o G1, a pizzaria La Favoritta foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal. Uma vistoria técnica foi realizada no local, e materiais e insumos foram apreendidos para coleta e análise em laboratório.

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O Correio tentou contato com a Prefeitura de Pombal, a Vigilância Sanitária Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde, e aguarda retorno. Ao mesmo tempo, busca a defesa da pizzaria La Favoritta. Em caso de resposta, este texto será atualizado.