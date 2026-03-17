Mulher morre após comer pizza na Paraíba; 113 foram hospitalizados
Pacientes apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após comer em estabelecimento no município de Pombal
compartilheSIGA
Uma mulher morreu nesta terça-feira (17/3) sob suspeita de intoxicação alimentar após comer uma pizza em um estabelecimento em Pombal, no sertão da Paraíba. Outras 113 pessoas procuraram atendimento médico pelo mesmo motivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Hospital Regional de Pombal confirmou a informação. A vítima estava internada desde segunda-feira (16/3), tendo dado entrada na unidade no mesmo dia. Entre os sintomas apresentados estavam diarreia, dor abdominal e vômitos.
Leia Mais
Por meio de nota, a unidade de saúde informou que a paciente apresentou piora rápida e foi levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. Os sinais eram "compatíveis com um quadro infeccioso grave".
De acordo com nota encaminhada pela UPA à Vigilância Sanitária, 40 pacientes foram atendidos com sintomas de intoxicação alimentar até a manhã desta terça-feira. Todos relataram ter ido à pizzaria em questão. No Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas deram entrada com os mesmos sintomas. No total, foram 114 atendimentos relacionados ao caso.
Segundo informou o G1, a pizzaria La Favoritta foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal. Uma vistoria técnica foi realizada no local, e materiais e insumos foram apreendidos para coleta e análise em laboratório.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Correio tentou contato com a Prefeitura de Pombal, a Vigilância Sanitária Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde, e aguarda retorno. Ao mesmo tempo, busca a defesa da pizzaria La Favoritta. Em caso de resposta, este texto será atualizado.