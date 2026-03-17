Para onde vai seu IR? Entenda o uso do imposto no Brasil

A entrega da declaração do Imposto de Renda começa na próxima segunda-feira (23/2) se estendendo até 29 de maio. Durante esse período, muitos brasileiros se perguntam sobre o destino do dinheiro arrecadado, que compõe uma das principais fontes de receita do governo federal e é usado para financiar serviços públicos essenciais em todo o país.

Após a arrecadação, realizada pela Receita Federal, o dinheiro é distribuído da seguinte forma:

50% para a União

21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE)

21% para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

3% para fundos especiais que financiam o setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A distribuição dos recursos para estados e municípios é feita pelo Tesouro Nacional por meio de fundos constitucionais, e esses repasses garantem verbas para as administrações locais.

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Essa transferência de verbas é destinada para que governos estaduais e prefeituras possam investir em melhorias para a comunidade. O cálculo da distribuição leva em conta fatores como a população e a renda per capita de cada localidade, buscando reduzir as desigualdades regionais.

Onde acompanhar o uso dos recursos?

O dinheiro do Imposto de Renda é aplicado em diversas áreas que impactam diretamente a vida dos cidadãos, e a divisão dos recursos financia desde a construção de uma creche até o pagamento de salários de servidores federais.

Em caso de dúvidas, as informações sobre arrecadação e execução orçamentária são públicas e podem ser consultadas através do Portal da Transparência, os relatórios do Tesouro Nacional e os dados da Receita Federal. As plataformas disponibilizam quanto dinheiro foi arrecadado com o Imposto de Renda e como esses valores aparecem no orçamento.

O valor que os Estados e Municípios recebem também pode ser verificado por meio dos fundos de participação. Além de ser possível conferir como essas receitas entram nas contas locais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata