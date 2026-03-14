Ação da PM em área de baile funk tem dois mortos

FOLHAPRESS - Sete pessoas foram baleadas durante uma ação da Polícia Militar no Jardim Macedônia, na região do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, na manhã deste sábado (14/3), de acordo com o boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso. Dois desses feridos morreram. A ocorrência teve início pouco depois das 6h e aconteceu em um local onde havia um baile funk.

O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo), mas deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que foi acionado.

Conforme o registro, policiais teriam ido ao local após denúncia de que havia um pancadão. Ao chegar, a equipe teria sido recebida a tiros por um indivíduo que conduzia uma motocicleta. O veículo estaria com placa adulterada. A passageira da moto era uma mulher, que foi ferida e levada ao Hospital Campo Limpo.

Depois, um outro homem passou a atirar contra os policiais. Ele também foi baleado e levado para a UPA Jardim Macedônia, onde morreu. Próximo do local da troca de tiros foi encontrado um terceiro baleado. Ele estava desarmado e foi encaminhado para um hospital.

Uma quarta pessoa ferida foi encaminhada para a UPA Jardim Macedônia, onde morreu. Outras três pessoas chegaram em hospitais da região com ferimentos de tiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que "policiais militares estavam em patrulhamento na manhã deste sábado, para uma ocorrência na Rua Póvoa de Varzim, no Capão Redondo, zona sul da capital, quando viram suspeitos armados, que atiraram contra a equipe. Os agentes intervieram e três suspeitos foram atingidos. O Samu foi acionado e eles foram socorridos. Um dos suspeitos estava em uma motocicleta e conseguiu fugir. A ocorrência está em andamento".